Популярна соцмережа Twitter хоче інтегрувати у свою структуру криптовалюту біткоїн, повідомив засновник Джек Дорсі.
За словами Дорсі, таким чином Twitter хоче підтримати криптовалюту. Сам засновник вважає, що біткоїн згодом стане глобальною інтернет-валютою.
Як саме платформа інтегрує біткоїн доки невідомо, але Джек Дорсі повідомив, що за допомогою неї можна буде купувати платні підписки та підтримувати своїх улюблених авторів.
– У цьому є очевидна необхідність. Думаю, що відкритий стандарт, який є рідним для інтернету — це правильний шлях. Тому нашу увага у кінцевому підсумку буде зосереджена на біткоїні, – сказав засновник соцмережі.
Функцію платної підписки Twitter вперше запустив у червні 2021 року, користувачі за щомісячну передплату отримують доступ до деяких преміум-функцій та мережі закритих мікроблогів.
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Джерело: TechCrunch