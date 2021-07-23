Популярна соцмережа Twitter хоче інтегрувати у свою структуру криптовалюту біткоїн, повідомив засновник Джек Дорсі.

За словами Дорсі, таким чином Twitter хоче підтримати криптовалюту. Сам засновник вважає, що біткоїн згодом стане глобальною інтернет-валютою.

Як саме платформа інтегрує біткоїн доки невідомо, але Джек Дорсі повідомив, що за допомогою неї можна буде купувати платні підписки та підтримувати своїх улюблених авторів.

– У цьому є очевидна необхідність. Думаю, що відкритий стандарт, який є рідним для інтернету — це правильний шлях. Тому нашу увага у кінцевому підсумку буде зосереджена на біткоїні, – сказав засновник соцмережі.

Функцію платної підписки Twitter вперше запустив у червні 2021 року, користувачі за щомісячну передплату отримують доступ до деяких преміум-функцій та мережі закритих мікроблогів.

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Джерело: TechCrunch