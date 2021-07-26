У Мінцифри оголосили про початок другого етапу багбаунті для додатку Дія.

Багбаунті – це пропозиція від розробників для користувачів – за винагороду знайти проблеми у програмі, що має запобігти реальним кібератакам та хакерам.

На цей раз призовий фонд становить 1 млн грн. Його можна отримати, якщо знайдеш вразливі місця та недоліки у програмному забезпеченні.

У Мінцифри зазначають, що пріоритетом другого етапу є тестування функції Дія.Підпису.

Учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду, – зазначили у відомстві.

Багбаунті стартує вже у вівторок 27 липня і зареєструватися на нього можуть усі охочі незалежно від своєї кваліфікації та досвіду.

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Перший раз Дія проходила багбаунті у 2020 році, тоді хакерам не вдалося зламати додаток, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Було знайдено дві технічні неполадки найнижчого рівня, які фахівці оперативно усунули.