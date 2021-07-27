Компанія Facebook створює продуктову команду для роботи з цифровим світом. Соцмережа назвала цей світ метавсесвітом, і в ньому люди зможуть переміщатися між різними пристроями та спілкуватися у віртуальному середовищі. Про це заявив генеральний директор Марк Цукерберг.

– Метавсесвіт – це втілення інтернету, де ви перебуваєте в ньому, а не просто переглядаєте контент, – повідомив Марк Цукерберг.

Компанія продовжує розробляти пристрої для віртуальної та доповненої реальності. Вона вже випустила пристрої Oculus VR і продовжує створювати аксесуари для доповненої реальності.

Протягом останніх років соцмережа вже встигла поглинути кілька студій, які займалися розробкою VR. За даними The Information, у Facebook над цими технологіями працюють близько 10 тис. співробітників.

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Цукерберг вже назвав причину вкладень величезних коштів у віртуальну реальність. За словами мільярдера, вона стане великою обчислювальною платформою.

Глава компанії планує закінчити роботу над метавсесвітом у найближчі 5-10 років.

Інші оновлення Facebook

Крім глобальних нововведень, корпорація намагається залишатися на хвилі з усім світом. Так, Facebook створив інформаційний хаб, на якому користувачі зможуть дивитися фото і відео найяскравіших моментів з Олімпіади в Токіо. Оновлення стосуються й Instagram – технологія доповненої реальності дозволить повторити рухи одного з талісманів Олімпійських ігор.