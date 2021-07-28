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Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

Instagram перейняв головну фішку TikTok: що змінилося

Instagram

Instagram збільшив тривалість коротких відео Reels до 60 секунд. Раніше ліміт сягав 30 секунд. Публікація про це з’явилася на сторінці Instagram у Twitter.

Сервіс Reels став аналогом TikTok – з його допомогою можна створювати вірусні відео. Користувачі можуть накладати на них AR-ефекти, музику і змінювати фон, і публікувати як в Stories, так і у звичайних публікаціях.

Донедавна TikTok також обмежував відео тривалістю до 60 секунд, і це допомогло сервісу стати популярним.

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Однак китайський сервіс нещодавно збільшив часовий ліміт для відео до трьох хвилин. Цілком ймовірно, що Instagram не планує зупинятися на ліміті в одну хвилину, і візьме приклад з TikTok.

– Ми повинні бути чесними, що TikTok попереду, – повідомив раніше глава Instagram Адам Моссері.

З огляду на популярність сервісу, компанія буде і далі переймати ідеї собі.

Раніше глава компанії вже анонсував зміни в Instagram. Відеоролики в соцмережі почнуть показувати в повноекранному режимі в стрічках користувачів. На цей крок компанія пішла заради повноцінної конкуренції з YouTube і TikTok. Адам Моссері планує змінити принцип роботи повідомлень, але не розкрив ніяких подробиць.

Джерело: Instagram

Фото: Unsplash

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