Instagram збільшив тривалість коротких відео Reels до 60 секунд. Раніше ліміт сягав 30 секунд. Публікація про це з’явилася на сторінці Instagram у Twitter.

Reels. up to 60 secs. starting today. pic.twitter.com/pKWIqtoXU2 — Instagram (@instagram) July 27, 2021

Сервіс Reels став аналогом TikTok – з його допомогою можна створювати вірусні відео. Користувачі можуть накладати на них AR-ефекти, музику і змінювати фон, і публікувати як в Stories, так і у звичайних публікаціях.

Донедавна TikTok також обмежував відео тривалістю до 60 секунд, і це допомогло сервісу стати популярним.

Однак китайський сервіс нещодавно збільшив часовий ліміт для відео до трьох хвилин. Цілком ймовірно, що Instagram не планує зупинятися на ліміті в одну хвилину, і візьме приклад з TikTok.

– Ми повинні бути чесними, що TikTok попереду, – повідомив раніше глава Instagram Адам Моссері.

З огляду на популярність сервісу, компанія буде і далі переймати ідеї собі.

Раніше глава компанії вже анонсував зміни в Instagram. Відеоролики в соцмережі почнуть показувати в повноекранному режимі в стрічках користувачів. На цей крок компанія пішла заради повноцінної конкуренції з YouTube і TikTok. Адам Моссері планує змінити принцип роботи повідомлень, але не розкрив ніяких подробиць.

Джерело: Instagram