Компанія Facebook змінює політику соцмережі Instagram заради безпеки молоді. Акаунти всіх учасників соцмережі молодше 16 років будуть за замовчуванням закритими.

Випробування нових стандартів показали, що тільки кожен п’ятий такий користувач обрав загальнодоступний обліковий запис, коли за замовчуванням встановлено приватний.

Всім у цьому віці, у кого є відкритий обліковий запис, буде надіслано повідомлення з перевагами переходу на закритий акаунт.

Instagram вже давно прагнув зробити приватні акаунти за замовчуванням для підлітків заради їх безпеки.

Компанія Facebook також вносить зміни в те, як рекламодавці можуть налаштовувати рекламу для показу особам молодше 18 років. Раніше будь-який користувач міг бути обраним на основі їхніх інтересів і активності.

Тепер же реклама буде показуватися неповнолітнім залежно від їхнього віку, статі та місця проживання. Це стосується користувачів Instagram, Messenger і Facebook.

За словами компанії, соцмережа вчиться визначати потенційно підозрілу поведінку акаунтів, і не допускати початок листування з користувачами молодше 16 років.

Ці підозрілі користувачі будуть фактично відділені від користувачів молодше 16 років: їм не будуть зображатися облікові записи дітей.

Раніше Instagram використовував свою здатність визначати підозрілі облікові записи, щоб попереджати підлітків, коли вони отримували повідомлення від одного з цих користувачів.

Facebook також оновив соцмережу заради конкуренції з TikTok. У Instagram збільшили тривалість відео до хвилини. Раніше сервіс Reels підтримував відео тривалістю до 30 секунд.

Джерело: Instagram