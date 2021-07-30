Паралізовані люди зможуть повноцінно користуватися смартфонами та іншими електронними гаджетами. Компанія Neuralink Ілона Маска залучила $205 млн на розробку чіпа, який допоможе зробити цю мрію реальністю. Про це повідомила компанія у своєму блозі.

Neuralink розробляє мікрочіп N1 Link, який буде містися у черепі людини. Пристрій буде як відстежувати активність мозку, так і посилати сигнали в мозок.

Чіп дозволить паралізованим людям керувати роботизованими кінцівками.

– Призначення цього пристрою – допомогти паралізованим людям відновити свою цифрову свободу, дозволяючи користувачам взаємодіяти зі своїми комп’ютерами або телефонами, – заявили у компанії.

Корпорація планує за допомогою зібраних коштів вивести чіп на ринок.

Компанія Vy Capital очолила раунд фінансування, і GV Google – раніше Google Ventures – також взяла участь. Всього у зборі коштів взяли участь сім фірм венчурного капіталу.

Neuralink – це компанія Ілона Маска, яка планує об’єднати людську свідомість із ШІ.

Neuralink проводила випробування з імплантацією чіпа в мозок дев’ятирічній макаці Пейдж. Вбудований чіп дозволив навчити тварину грати у відеогру за допомогою джойстика. Нейронна активність мозку вловлювалося чіпом, а потім передавалася на смартфон.

Джерело: Neuralink