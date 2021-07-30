30 липня у роботі месенджера Telegram стався збій.

Користувачі повідомили, що у них виникають проблеми зі входом та з’являються збої під час надсилання повідомлень.

За даними карти Downdetector, найчастіше проблеми з доступом до Telegram виникають у громадян Молдови.

Також численні скарги надходять від користувачів з України, Польщі та Росії.

Нещодавно глобальний збій інтернет мережі стався у Сполучених Штатах та Великій Британії. Через неполадки припинили роботу магазини, деякі комп’ютерні ігри, стрім-сервіси, сервіси доставки та навіть банки.

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Припускають, що причиною глобального збою стала компанія Akamai, яка займається інтернет-інфраструктурою.

Akamai заявила, що має перебої в обслуговуванні. Наразі у компанії продовжують моніторинг і намагаються з’ясувати та вирішити проблему.