День знахідки Турканської людини: Google створив новий дудл

У День знахідки Турканської людини пошуковий сервіс Google здивував своїх користувачів новим незвичним дудлом.

Хлопчик Туркана (відомий ще як хлопчик Наріокотоме) – саме так назвали майже повний скелет неповнолітньої особи роду Homo ergaster, останки якої виявили у 1984 році в Кенії.

Станом на сьогодні, цей зразок скелету – найповніший, який коли-небудь у світі за весь період життя на землі знайшли науковці. Він складався зі 108 кісток, однак на місці, де виявили останки, не було рук та ніг.

За даними науковців, з огляду на форму тазу – цей скелет належав чоловікові. Таз був трохи вужчим, ніж в австралопітеків – це дозволяло здійснювати двоногу ходьбу.

Дудл відображається під час користування сайтом у низках країн. Серед них – США, Мексика, Перу, Чилі, Аргентина, Ісландія, Франція, Литва, Україна, Румунія, Греція, Сенегал, Гана, Нігерія, Уганда, Кенія, Танзанія, Південно-Африканська Республіка, Австралія та Нова Зеландія.