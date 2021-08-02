Спідраннер Sekiro: Shadows Die Twice під ніком Mitchriz пройшов гру із зав’язаними очима. Геймер витратив на проходження 4 години та 35 хвилин. За словами ентузіаста, на підготовку він витратив місяць.

Mitchriz орієнтувався у грі по пам’яті та звукам. Йому довелося вивчити гру цілком – від розташувань будівель на локаціях до рухів супротивників.

З босів найскладнішим для боротьби наосліп виявилася Мавпа-Страж – на її вбивство було витрачено шість спроб. А подолати фінального боса вийшло тільки з другого разу.

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Стример вважав за краще проходити гру на комп’ютері за допомогою клавіатури та миші.

За даними Speedrun.com, у Mitchriz є й інші дивовижні рекорди зі швидкісного проходження гри. Одного разу йому вдалося пройти Sekiro: Shadows Die Twice за рекордні 20 хвилин. У цьому забігу використовується техніка швидкісного бігу, а також баги, які дозволяють триматися в повітрі, уникаючи зустрічей з противниками.

Sekiro: Shadows Die Twice – це комп’ютерна гра в стилі Action-adventure, розроблена японською компанією FromSoftware. Реліз гри відбувся 22 березня 2019 року, і зараз проект доступний на консолях Xbox і PlayStation.

У 2019 адвенчурі вдалося стати переможцем у категорії найкраща відеогра 2019 року на церемонії The Game Awards. Через два роки гра продовжує користуватися популярністю. Геймери хвалять Sekiro: Shadows Die Twice за неймовірну складність.

Джерело: Polygon

Фото: Mitchriz