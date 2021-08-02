Компанія Microsoft показала змінений дизайн двох найважливіших сторонніх додатків для Windows – Paint і Photos. Візуальні оновлення стануть доступними з виходом Windows 11 восени цього року.

Додаток Paint у Windows 11 тепер має спрощену панель інструментів. Компанія спробувала зробити кожну з програм у мінімалістичному дизайні. Зміни отримають і стокові сервіси – Годинник, Диктофон, Калькулятор, Офіс, Блокнот і Фотографії.

Кнопки скасування та повернення тепер розміщені поруч з параметрами Файл і Перегляд у верхній частині екрану. Paint тепер має закруглені кути та елементи управління WinUI, щоб відповідати загальному інтерфейсу майбутньої ОС.

Microsoft раніше повідомляла про збільшену продуктивність додатка Photos. Компанія також перенесла інструменти редагування – вони розташувалися над зображенням, як у мобільних додатках для Android або iOS.

Деякі зміни в Windows 11 засмутили користувачів. Панель завдань можна буде розмістити тільки в нижній частині екрана. Розмістити її на інших сторонах екрана не вдасться.

Майбутня Windows 11 залишиться без підтримки контекстного меню і можливості перетягувати файли на панелі завдань. Нагадаємо, що вихід ОС відбудеться у жовтні 2021 року.

Джерело: WindowsLatest