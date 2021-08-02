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Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

Microsoft розкрила нові деталі дизайну Windows 11: Paint і Photos не впізнати

Windows 11

Компанія Microsoft показала змінений дизайн двох найважливіших сторонніх додатків для Windows – Paint і Photos. Візуальні оновлення стануть доступними з виходом Windows 11 восени цього року.

Windows 11

Додаток Paint у Windows 11 тепер має спрощену панель інструментів. Компанія спробувала зробити кожну з програм у мінімалістичному дизайні. Зміни отримають і стокові сервіси – Годинник, Диктофон, Калькулятор, Офіс, Блокнот і Фотографії.

Кнопки скасування та повернення тепер розміщені поруч з параметрами Файл і Перегляд у верхній частині екрану. Paint тепер має закруглені кути та елементи управління WinUI, щоб відповідати загальному інтерфейсу майбутньої ОС.

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Microsoft раніше повідомляла про збільшену продуктивність додатка Photos. Компанія також перенесла інструменти редагування – вони розташувалися над зображенням, як у мобільних додатках для Android або iOS.

Деякі зміни в Windows 11 засмутили користувачів. Панель завдань можна буде розмістити тільки в нижній частині екрана. Розмістити її на інших сторонах екрана не вдасться.

Майбутня Windows 11 залишиться без підтримки контекстного меню і можливості перетягувати файли на панелі завдань. Нагадаємо, що вихід ОС відбудеться у жовтні 2021 року.

Джерело: WindowsLatest

Фото: Unsplash

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