Компанія Facebook планує розробити технологію аналізу чатів WhatsApp без їх розшифровки. Про це повідомляє Informator.

Технологія називається гомоморфне шифрування. Новинка дозволить Facebook збирати дані з чатів, не порушуючи при цьому конфіденційність користувачів.

WhatsApp використовує наскрізне шифрування, яке робить перехоплення повідомлень практично неможливим.

Майбутня система Facebook зможе обійти захист шифрування та аналізувати повідомлення користувачів для збору даних. За словами компанії, інформація необхідна для надання таргетованої реклами.

Facebook хоче найняти експертів з безпеки, щоб з’ясувати, чи можливо обійти захист месенджера. У планах компанії – монетизувати величезну кількість даних, які знаходяться в чатах WhatsApp. Продаж даних рекламодавцям приносить багатомільйонні прибутки.

Компанії також варто приділити увагу величезної кількості спаму, який заполонили месенджер.

Раніше користувачі сервісу почали отримувати повідомлення від шахраїв про те, що WhatsApp стане платним.

У повідомленнях запропонували переслати повідомлення з відповідним змістом 10 контактам, щоб таким чином показати свою активність у додатку.

Джерело: Informator