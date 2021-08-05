Компанія Google звільнила близько 80 співробітників за шпигунство і збір даних за допомогою робочих інструментів. Про це повідомляє Vice.

Згідно з даними, деякі співробітники Google шпигували за іншими співробітниками, використовуючи інструменти компанії.

Ще минулого року корпорація звільнила 36 співробітників, які виносили конфіденційну інформацію користувачів за межі Google. Згідно зі звітом, компанія також звільнила 18 осіб у 2018 році та 26 у 2019 році з міркувань безпеки.

– Ми строго обмежуємо доступ співробітників за допомогою ряду заходів безпеки, включаючи багатоетапну перевірку і вимогу доступу до інформації, – повідомив представник Google.

Подібні випадки не рідкість і в інших великих компаніях. У період з 2014 по серпень 2015 року Facebook звільнив 52 особи за доступ до призначених для користувача даних з особистих причин.

Більш конкретний випадок – один інженер компанії використовував свій доступ до даних Facebook, щоб відстежити місце розташування жінки.

За даними Vice, співробітники Snapchat також зловживали доступом до даних, щоб шпигувати за людьми.

Компанія Facebook хоче мінімізувати кількість таких інцидентів. Компанія хоче створити систему для аналізу листувань користувачів WhatsApp. Для цього необхідно обійти систему захисту. Аналізом буде займатися програма, а не співробітники Facebook.

Джерело: Vice