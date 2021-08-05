Компанія TikTok почала тестувати функцію Stories. Новинка схожа на Історії в Instagram.

Представники відеосервісу не поспішають розкривати подробиці про терміни проведення тесту. Зараз він доступний невеликій кількості користувачів TikTok в США.

TikTok Stories what the… ???? pic.twitter.com/PIUpKMhj0k — Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021

У TikTok відмовилися повідомити, на яких конкретно ринках можна випробувати TikTok Stories. Однак на скриншотах додаток зображено англійською мовою на Android-смартфоні.

Принцип роботи новинки достатньо простий – історії зникають через 24 години. На відміну від Instagram, реакції у вигляді коментарів будуть видні всім користувачам, а не тільки автору контенту.

More screenshots of TikTok Stories pic.twitter.com/1PVfgJ9YWT — Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021

Для перегляду історії потрібно прокрутити нову бічну панель і натиснути на аватар автора, як в Instagram і Facebook.

Таким чином компанія хоче заманити на свою платформу більше Instagram-користувачів, для яких історії не будуть новинкою.

TikTok хоче дати користувачам якомога більше інструментів для самовираження – як от відео, прямі трансляції, або короткі тимчасові відеоролики.

Instagram теж переймає функції у TikTok. Раніше соцмережа збільшила максимальну тривалість відео до хвилини – таким же обмеженням за часом користувався конкурент. Представники Instagram впевнені, що цей крок дозволить зробити соцмережу трохи популярнішою.

Джерело: TechChurch