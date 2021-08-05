Компанія YouTube створила фонд в розмірі $100 млн для виплат популярним користувачам сервісу Shorts. Додаток недавно вийшов з бета-версії, і тепер він доступний в 100 країнах.

Представники сервісу більш докладно описали спосіб отримання коштів з фонду.

Компанія планує запросити в сервіс тисячі творців контенту. YouTube пропонує виплати від $100 до $10 тис. залежно від популярності коротких відеороликів. Отримати грошову винагороду можуть усі охочі творці контенту.

Для монетизації контент повинен відповідати ряду простих правил. Насамперед – дотримуватися політики YouTube та авторських прав. YouTube також не хоче, щоб люди просто повторно завантажували контент, який вони створили для Snapchat або TikTok. Водяні знаки теж під забороною на публікації.

Компанія буде присуджувати виплати щомісяця.

YouTube Shorts – це мобільний додаток, створений YouTube. Мета сервісу – конкурувати з TikTok, яким користуються мільярди користувачів у всьому світі. В YouTube Shorts можна знімати короткі відеоролики. Тривалість таких відео не перевищує хвилини, і кожен охочий може їх публікувати на своєму каналі. З виходом з бета-тесту творці роликів отримали покращений і розширений функціонал.

Джерело: YouTube