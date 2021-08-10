Керівник київського офісу технологічної компанії LeverX Group Олексій Яременко розповів в своєму інтерв’ю для AIN про плани компанії на українському ринку та очікування від запровадження Дія Сіті.

– Ми очікуємо, що Дія Сіті матиме позитивний вплив на розвиток української ІТ-галузі та дасть змогу посилити вагомість України на світовому ІТ-ринку, – розповідає Яременко.

За його словами, компанія має багато планів на українському ринку. Наразі в команді працює 55 фахівців, але до кінця року очікується, що ця цифра зросте до 130.

LeverX має більше 10 років досвіду в організації безкоштовних курсів з можливістю подальшого працевлаштування в таких напрямах, як ABAP, Java, Python, DevOps, Node.js, Frontend та інші.

Більше того, Яременко ділиться, що в компанії відкриті вакансії для фахівців з усіх куточків України. Політика компанії така, що працівника наймають не під один проект, а в команду, де він може різносторонньо розвиватися як фахівець, бути задіяним у проектах як для стартапів, так і для великого бізнесу.

На думку Яременка, запровадження спецрежимів завжди позитивно позначається на розвитку ІТ галузі, а отже Дія Сіті також має посприяти розвитку технологічних компаній в Україні.

Дія Сіті – це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, що допоможе зменшити податкове навантаження на ІТ-компанії, сприятиме захисту бізнесу та стимулюватиме надходження іноземних інвестицій в Україну.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що спеціальний правовий режим Дія Сіті допоможе збільшити доходи від IT-галузі з $6 млрд до $16,5 млрд до 2025 року.

Фото: Дія Сіті