Американська корпорація Google знизить заробітну плату співробітникам, які працюють з дому.

Більше того, компанія створила спеціальний калькулятор, за допомогою якого співробітники можуть розрахувати, наскільки знизиться їхня зарплата при постійній віддаленій роботі.

Представник Google зазначив, що оплата праці буде відрізнятися в залежності від міста та штату проживання.

Наприклад, працівники, які живуть у центрі Нью-Йорку, можуть не хвилюватися щодо зниження зарплати.

– Наші компенсаційні пакети завжди визначалися місцем розташування, і ми завжди платимо по верхній межі місцевого ринку в залежності від того, де працює співробітник, – уточнив представник Google.

Один із співробітників компанії, який живе у сусідньому від офісу окрузі, зізнався, що його зарплата буде зменшена на 10% у разі постійної віддаленої роботи.

Тому він вирішив продовжувати їздити в офіс, навіть попри необхідність витрачати на дорогу по дві години кожного дня. – Це настільки ж високе скорочення зарплати, як і останнє підвищення. Я так багато працював не для того, щоб потім мені знизили зарплату, – сказав він. Зниження зарплат може досягати 25%. Такий експеримент проводиться по всій Кремнієвій долині – зокрема, до таких заходів вдалися компанії Facebook і Twitter.

Раніше компанія Google звільнила близько 80 співробітників за шпигунство і збір даних за допомогою робочих інструментів.

А минулого року корпорація звільнила 36 співробітників, які виносили конфіденційну інформацію користувачів за межі Google.