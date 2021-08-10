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Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

TikTok вперше випередив Facebook за популярністю

Смартфон в руке

Додаток TikTok вперше випередив Facebook за кількістю завантажень по всьому світу. До 2021 року Facebook займав головну позицію. Статистикою поділилася медіакорпорація Nikkei Asia.

Рейтинг найпопулярніших додатків для спілкування:

  1. TikTok
  2. Facebook
  3. WhatsApp
  4. Instagram
  5. Facebook Messenger
  6. Snapchat
  7. Telegram
  8. Likee
  9. Pinterest
  10. Twitter

– Загальний час перегляду TikTok в США і Великій Британії більший, ніж у YouTube. Короткі відеоролики стають дедалі популярнішими, – повідомив менеджер з маркетингу компанії App Annie Чузен Кін.

Додаток TikTok постійно отримує різні оновлення з новим функціоналом.

– Що стосується змісту, музика і комедії зараз у тренді, – додав Чузен.

Одна з причин популярності TikTok – зняття заборони на додаток у США. Його ввели за час президентства Трампа. Заборона на китайські додатки, включаючи TikTok і WeChat, була скасована урядом Байдена.

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Сінгапурський додаток Likee зайняв восьму сходинку у 2020 році.

Likee – соціальна мережа, користувачі якої можуть створювати та поширювати короткі музичні відеокліпи. Черговий аналог TikTok, який користується рекордною популярністю у всьому світі.

Не тільки Likee запозичує функції TikTok. Нещодавно, Instagram збільшив тривалість відео до однієї хвилини. Раніше ролики мали ліміт по часу в 30 секунд.

TikTok також тестує функцію коротких історій всередині програми. Принцип роботи новинки досить простий – історії зникають через 24 години, реакції у вигляді коментарів будуть видні всім користувачам, а не тільки автору контенту.

Джерело: Nikkei Asia

Фото: Unsplash, Nikkei Asia

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