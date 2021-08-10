Додаток TikTok вперше випередив Facebook за кількістю завантажень по всьому світу. До 2021 року Facebook займав головну позицію. Статистикою поділилася медіакорпорація Nikkei Asia.
Рейтинг найпопулярніших додатків для спілкування:
- TikTok
- Facebook Messenger
- Snapchat
- Telegram
- Likee
– Загальний час перегляду TikTok в США і Великій Британії більший, ніж у YouTube. Короткі відеоролики стають дедалі популярнішими, – повідомив менеджер з маркетингу компанії App Annie Чузен Кін.
Додаток TikTok постійно отримує різні оновлення з новим функціоналом.
– Що стосується змісту, музика і комедії зараз у тренді, – додав Чузен.
Одна з причин популярності TikTok – зняття заборони на додаток у США. Його ввели за час президентства Трампа. Заборона на китайські додатки, включаючи TikTok і WeChat, була скасована урядом Байдена.
Сінгапурський додаток Likee зайняв восьму сходинку у 2020 році.
Likee – соціальна мережа, користувачі якої можуть створювати та поширювати короткі музичні відеокліпи. Черговий аналог TikTok, який користується рекордною популярністю у всьому світі.
Не тільки Likee запозичує функції TikTok. Нещодавно, Instagram збільшив тривалість відео до однієї хвилини. Раніше ролики мали ліміт по часу в 30 секунд.
TikTok також тестує функцію коротких історій всередині програми. Принцип роботи новинки досить простий – історії зникають через 24 години, реакції у вигляді коментарів будуть видні всім користувачам, а не тільки автору контенту.
Джерело: Nikkei Asia
Фото: Unsplash, Nikkei Asia