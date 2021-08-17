Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV оприлюднив результати проекту Hollywood українською за рік роботи.

Загалом сервіс власним коштом і за власної ініціативи створив дубляж і озвучку українською мовою для 1197 фільмів, мультфільмів, епізодів серіалів і трейлерів.

Hollywood українською — це проект, у якому SWEET.TV власним коштом створює україномовний дубляж і озвучку для фільмів, мультфільмів і серіалів, що раніше їх не мали.

Напередодні 30-ї річниці Незалежності України, онлайн-кінотеатр підбив підсумки першого року роботи проекту.

– Для SWEET.TV українізація фільмів — це вже давно норма, яку ми визначили для себе самі. Популяризацію української мови та україномовного контенту ми вважаємо нашою соціальною місією. На жаль, велика частина фільмів, що виходили до 2006 року, не отримали україномовного звучання, тож ми це виправляємо, — зазначає директор онлайн-кінотеатру Олександр Резунов.

За рік існування проекту україномовну аудіодоріжку отримали 181 фільм, мультфільм і серіал (187 епізодів). Також українською зазвучали 829 трейлерів. Загалом українською мовою заговорили 18 784 хвилини контенту.

Для того, щоб реалізувати цей проект, SWEET.TV став першим українським онлайн-кінотеатром, що уклав прямі контракти з голлівудськими кіностудіями саме для території України, а не для СНД.

Ці домовленості відкрили доступ до вихідних файлів, інструкцій і аудіодоріжок, що необхідні для створення дубляжу та озвучки.

– Прямі контракти з Голлівудом — це велике досягнення. Знадобився рік для того, щоб довести кіностудіям перспективність українського ринку, — говорить Олексендр Резунов.

Дуже багато українських глядачів обирають дивитися кіно державною мовою. Загалом абоненти SWEET.TV переглянули фільми, мультфільми та серіали з проекту Hollywood українською 1.2 млн разів. Трейлери дивились 3 млн разів.

За рік роботи проекту українською мовою зазвучали фільми Форрест Ґамп, Кримінальне чтиво, перші дві частини Людей в чорному, перші три фільми франшизи Місія: Нездійсненна, мультфільми Шрек 2 та Мадагаскар, серіали Мільярди, Декстер та багато іншого.

Контент Hollywood українською доступний абонентам SWEET.TV в тарифі без доплат. Крім того, на сервісі є ще 10 000+ фільмів і 260+ телеканалів, зокрема в HD та 4К.

Для нових абонентів національний онлайн-кінотеатр надає безкоштовний доступ на 7 діб. Детальніше — за посиланням.