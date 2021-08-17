Компанія Facebook заборонила на своїх платформах контент, який підтримує членів радикального ісламістського угруповання Талібан.

Представник Facebook заявив, що у компанії є спеціальна група афганських експертів для відстеження та видалення контенту, пов’язаного з талібами.

– Талібан перебуває під санкціями як терористична організація відповідно до законодавства США, і ми заборонили їм користуватися нашими послугами відповідно до нашої політики щодо небезпечних організацій. Це означає, що ми видаляємо акаунти, які ведуться талібами або від їхнього імені, і забороняємо їхню похвалу і підтримку, – повідомив представник Facebook.

Така політика поширюється на всі платформи Facebook, зокрема на Instagram і WhatsApp.

Проте відомо, що члени Талібану продовжують використовувати наскрізний зашифрований сервіс обміну повідомленнями WhatsApp для прямого спілкування з афганцями, попри заборону компанії.

Нагадаємо, що бойовики терористичної організації Талібан захопили всю територію Афганістану та зайняли столицю країни – Кабул.

Вони це зробили практично без бою, вчергове пообіцявши безпеку усім громадянам, а також повагу до прав жінок.

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Наразі тисячі афганців та громадян іще 60 країн намагаються залишити територію держави будь-яким чином. А таліби на підконтрольним їм територіях встановлюють режим шаріату.