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Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

Помер хрещений батько судоку Макі Кадзі

Маки Кадзи

Макі Кадзі, творець популярної головоломки судоку, помер у віці 69 років від раку жовчних проток.

Після закінчення університету Кадзі почав випускати журнал з головоломками, а в 1983 році заснував власну компанію Nikoli. Приблизно в цей період він і створив гру судоку.

– Кадзі-сан вигадав назву Судоку, і його полюбили шанувальники головоломок з усього світу. Ми від щирого серця вдячні за заступництво, яке ви проявляли протягом усього його життя, – йдеться в заяві компанії Nikoli.

Кадзі також називали Хрещеним батьком судоку – він хотів створити головоломку, щоб вона була простою для гри людям будь-якого віку, і водночас не було потреби в глибоких роздумах. Назва головоломки складається з японських ієрогліфів, що позначають число та одиничний, і гравці розміщують числа від 1 до 9 в рядках, стовпцях і блоках, не повторюючи їх. Правила досить прості навіть для дітей, а сам процес гри вважається медитативним.

Користь логічних задач для мозку важко переоцінити. Вчені рекомендують регулярно розгадувати головоломки – це помітно знижує ризик виникнення хвороб мозку, зокрема й старечого недоумства.

Макі побував у більш ніж 30 країнах, поширюючи своє захоплення. За словами компанії Nikoli, чемпіонати з судоку за останні роки зібрали близько 200 млн осіб у 100 країнах.

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Джерело: The Associated Press

Фото: Getty Images

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