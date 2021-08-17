Макі Кадзі, творець популярної головоломки судоку, помер у віці 69 років від раку жовчних проток.

Maki Kaji, the creator of the popular numbers puzzle Sudoku whose life’s work was spreading the joy of puzzles, has died, his Japanese company said. He was 69. Kaji created the puzzle to be easy for children and others who didn’t want to think too hard. https://t.co/NBcTp96W1X — The Associated Press (@AP) August 17, 2021

Після закінчення університету Кадзі почав випускати журнал з головоломками, а в 1983 році заснував власну компанію Nikoli. Приблизно в цей період він і створив гру судоку.

– Кадзі-сан вигадав назву Судоку, і його полюбили шанувальники головоломок з усього світу. Ми від щирого серця вдячні за заступництво, яке ви проявляли протягом усього його життя, – йдеться в заяві компанії Nikoli.

Кадзі також називали Хрещеним батьком судоку – він хотів створити головоломку, щоб вона була простою для гри людям будь-якого віку, і водночас не було потреби в глибоких роздумах. Назва головоломки складається з японських ієрогліфів, що позначають число та одиничний, і гравці розміщують числа від 1 до 9 в рядках, стовпцях і блоках, не повторюючи їх. Правила досить прості навіть для дітей, а сам процес гри вважається медитативним.

Користь логічних задач для мозку важко переоцінити. Вчені рекомендують регулярно розгадувати головоломки – це помітно знижує ризик виникнення хвороб мозку, зокрема й старечого недоумства.

Макі побував у більш ніж 30 країнах, поширюючи своє захоплення. За словами компанії Nikoli, чемпіонати з судоку за останні роки зібрали близько 200 млн осіб у 100 країнах.

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Джерело: The Associated Press