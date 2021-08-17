Створює умови: UNIT.City запустив рекламну кампанію про місце, де ідеї втілюються в життя

Екосистема UNIT.City складається з трьох взаємопідсилюючих компонентів — талантів, стартапів та великого бізнесу. Завдяки їхній взаємодії, в інноваційному парку створюється унікальне ком’юніті, об’єднане принципами взаємовигідного партнерства та спільною культурою творення.

Саме ком’юніті робить UNIT.City настільки особливим, самобутнім проектом, тож цю особливість команда інноваційного парку і використала у своїй новій рекламній кампанії.

В якості бренд-амбасадорів були запрошені компанії-резиденти парку. За сценарієм 11 окремих героїв оголошують маніфести своєї бізнес діяльності, а інноваційний парк виконує роль місця, яке створює умови для їх втілення в життя.

Головна мета кампанії — підвищити впізнаваність бренду UNIT.City, як центра інновацій і точки входу в Україну для інвесторів, партнерів і нових технологій з будь-якої точки світу.

– Інноваційний парк UNIT.City — налічує 110 компаній-резидентів, понад 3 тис. робочих місць, більше 900 студентів та 420 івентів на рік. Це про ідеї та їх втілення в життя. Екосистема, де можна зростати, виходити на нові рівні і досягати будь-яких цілей. І ніхто не зможе розповісти про нашу суть краще, ніж резиденти, які з нами щодня. Працюють, створюють нові зв’язки, партнерства і проривні продукти, — коментує СМО UNIT.City Артем Бойко.

За реалізацію проекту взялась команда креативної агенції Mate. Вони сформували загальну структуру, концепт та post-production.

– Головним викликом було поєднати в собі 11 окремих історій абсолютно різних компаній-резидентів парку та розказати про їх діяльність простими словами, але з нестандартним екзекьюшеном. Вважаю, що це нам вдалося, – зазначає арт-директор креативної агенції Mate Олексій Тертишник.

Участь у зйомках взяли наступні резиденти UNIT.City: BBDO Ukraine, Delfast, Bolt, Innovation DTEK, FabLab Fabricator, Forbes, TripmyDream, PEDAN BURO, Robota.ua, Robotec і Sensorama Lab.

Фото: UNIT.City