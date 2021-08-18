Швейцарський університет прикладних наук Граубюнден заявив про новий світовий рекорд з обчислення числа Пі. Математична константа була обчислена до 62,8 трильйона цифр за 108 днів і 9 годин. Цей показник є рекордним відразу за двома параметрами – точністю і продуктивністю.

Для обчислення таких величезних чисел потрібна велика потужність. Для підрахунків вчені взяли систему на базі двох 32-ядерних процесорів AMD EPYC 7542 Rome, оснастили 1 ТБ пам’яті DDR4 і декількома жорсткими дисками для роботи ОС Ubuntu Linux 20.04.

Систему з’єднали із сервером з десятками жорстких дисків по 16 ТБ. Для збереження інформації про 62,8 трильйона цифр потрібно багато місця.

Дослідники не використовували жорсткі диски для зберігання результатів – вчених не влаштовує нестабільність сховищ.

Дві машини споживали 730 Вт потужності, з яких 300 Вт доводилося на обчислювальну систему і 430 Вт на пристрій зберігання.

Для правильності підрахунків використовувалася формула Бейлі-Боруейна-Плаффа, яка може обчислити будь-яку позицію в числі Пі, не обчислюючи всі попередні цифри. Однак навіть для таких перевірок необхідна величезна обчислювальна потужність.

І хоча отримані розрахунки числа Пі мало де знадобляться, вони показали точність роботи обчислювальних систем за 108 днів. Попередній рекорд числа Пі був встановлений Тімоті Мулліканом, він складався з 50 трильйонів цифр і зайняв 303 дні.

Джерело: University of Applied Sciences

Фото: University of Applied Sciences, Unsplash