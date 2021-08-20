Сервіс OnlyFans оголосив про заборону контенту відверто сексуального характеру. Зміни наберуть чинності з жовтня цього року.

За словами представників, платформа не була створена спеціально для контенту порнографічного характеру. Втім, саме такий контент і зробив сервіс всесвітньо відомим. Сервісу необхідні зміни на тлі тиску з боку банківських партнерів і постачальників виплат. Вже з жовтня на сайті не повинні з’являтися відверті матеріали для дорослих.

Читайте Facebook запустив додаток для відеозустрічей Horizon Workrooms

– З 1 жовтня 2021 року OnlyFans заборонить публікацію будь-якого контенту, що містить відверто сексуальні дії. Це необхідно для стійкості платформи. Інший контент, такий як нагота, і далі буде доступний шанувальникам і фанатам, якщо він відповідає політиці сервісу, – повідомили представники OnlyFans.

Сервіс OnlyFans став популярним майданчиком еротичного контенту. Число користувачів перевищило 130 млн. Це сталося під час пандемії – в цей період робота індустрії для дорослих різко змінила свій формат. Кожен бажаючий міг монетизувати власний контент з допомогою підписки шанувальників.

– Це зруйнує основне джерело доходу багатьох людей, основу всього їхнього бізнесу, – сказав Трістан Уест, творець контенту для дорослих на OnlyFans.

За словами Трістана, йому доведеться переміщати свій контент на інші платформи, або ж адаптуватися під реалії OnlyFans.