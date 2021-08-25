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Факти / Lifestyle / Інтернет
Каріна Зуєва |

OnlyFans передумав блокувати контент сексуального характеру

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Сервіс OnlyFans оголосив про те, що продовжить публікувати контент сексуального характеру.

OnlyFans вдалося домовитися з платіжними системами і банками, тому матеріали відверто сексуального характеру вирішили не забороняти.

– Дякуємо всім за ваші голоси, вони були почуті. Ми отримали гарантії, необхідні для підтримки нашого різноманітного співтовариства авторів і призупинили заплановану на 1 жовтня зміну політики. OnlyFans продовжить надавати контент усіх авторів, – написали в офіційному Twitter сервісу.

Також в OnlyFans доповнили, що незабаром сповістять авторів про ухвалене рішення.

20 серпня OnlyFans оголосив про заборону контенту порнографічного характеру .З 1 жовтня 2021 року на сервісі не повинні були з’являтися публікації будь-якого контенту, що містить відверто сексуальні дії.

Зміни були необхідні на тлі тиску з боку банківських партнерів і постачальників виплат.

OnlyFans – популярний майданчик, що містить контент еротичного характеру. На сервіс підписано понад 130 млн користувачів.

Крім того, для деяких із них – це майданчик для заробітку, оскільки кожен може монетизувати власний контент із допомогою підписки шанувальників.

Фото: Depositphotos

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