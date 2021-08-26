Instagram отримає велике оновлення функції пошуку. Тепер в результатах можуть зображатися фотографії, які підходять за ключовими запитами. Раніше пошук показував тільки облікові записи та хештеги.

За словами глави Instagram Адама Моссері, оновлення зроблять соцмережу трохи ближчою до TikTok – конкурент Instagram має аналогічну систему пошуку. Візуальні результати як і раніше будуть показуватися після натискання ключового слова, але вони повинні бути помітнішими.

Поточний пошук за ключовими словами в Instagram цілком непоганий, хоча в ньому є недоліки — над точністю результатів варто попрацювати. За словами глави соцмережі, компанія також збільшує кількість ключових слів, які будуть показувати точні результати. Про терміни поліпшення системи Моссері не повідомив.

Навіть без додаткових візуальних ефектів або нових ключових слів, в Instagram головним критерієм зображення контенту є релевантність. У компанії є низка моментів, які враховуються при захопленні медіа.

В першу чергу, впливає текст в пошуку. На другому місці — активність у соцмережах. Пріоритет дадуть тим акаунтам, на які підписаний користувач. І останнє — інформація про результати пошуку. У цьому випадку при виборі контенту оцінюється його популярність — коментарі та лайки.

Раніше глава Instagram анонсував великі зміни в соцмережі. За шість місяців планують перебудувати принцип зображення контенту, а також повідомлень і покупок усередині сервісу. Соцмережа стане розважальною відеоплатформою, замінивши TikTok і YouTube.

Джерело: Instagram

Фото: Instagram