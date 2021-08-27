Apple планує кардинально змінити App Store. Компанія хоче врегулювати судовий позов з незадоволеними політикою магазину розробниками додатків. На цьому рішенні наполягли антимонопольні органи.

Тепер компанія дозволить розробникам сервісів для iPhone та iPad впроваджувати сторонні способи оплати внутрішньоігрових предметів. Раніше Apple забороняла це робити, а грошові транзакції проходили тільки через App Store. Також компанія дозволить творцям додатків самостійно регулювати ціни на внутрішньоігрові послуги та різні підписки.

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Нагадаємо, що роками раніше розробники додатків подали на компанію судовий позов. У ньому стверджувалося, що відсотки Apple з продажів ігор занадто великі. Apple також очікує швидкого винесення вироку за позовом Epic Games за аналогічними звинуваченнями. Нагадаємо, що компанія заборонила корпорації Epic Games публікувати гру Fortnite через вбудовану систему оплати, яка обходила App Store.

За словами творців додатків, компанія Apple бере до 30% прибутку як комісію.

З іншого боку, Apple не докладе значних зусиль для впровадження змін. Люди як і раніше не можуть завантажувати додатки для iOS зі сторонніх магазинів або інтернету. Жоден інший магазин додатків не може продавати сервіси для iOS на iPhone та iPad. Комісії за покупки також залишаться величезними.

Коаліція за справедливість додатків, в яку входять Epic, Spotify та інші компанії, вважає, що запропонована Apple угода не задовольнить творців сервісів.