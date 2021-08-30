Сервіс для спілкування голосовими повідомленнями Clubhouse випустив оновлення програми для iOS, яке забезпечує підтримку просторового звуку. На Android оновлення з’являться найближчим часом.

Clubhouse опублікував у Твіттері відео для тестування новинки.

Hear ye, hear ye ???? spAAaAaAatial audio on Clubhouse! It’s like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who’s talking. thanks to @juberti for this one ???? rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK — Clubhouse (@Clubhouse) August 29, 2021

Функція створює відчуття перебування в кімнаті разом з іншими учасниками голосового чату — голоси відтворюються з різних сторін. Найкраще технологія працює з навушниками.

Сервіс призначає певне положення кожному учаснику, а потім рівномірно розподіляє їх по кімнаті. Завдяки новим технологіям, користувачі зможуть відчути себе в центрі кімнати, в якій активно ведеться обговорення — співрозмовники розташують навколо.

Технологія не відстежує положення голови користувача, як це робить Apple в сервісах Netflix і Apple TV Plus.

Просторовий звук — не новинка у світі технологій. У 2021 році компанії Apple вдалося впровадити систему в усі свої пристрої. Sony випустила ігрову консоль PS5, яка підтримує 3D-звук. Технологічні гіганти Amazon і Verizon також оснащують свої пристрої цією технологією.

Джерело: Clubhouse