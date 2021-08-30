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Факти / Lifestyle / Інтернет
Микола Олефіренко |

Clubhouse посадить користувачів в одну кімнату: подробиці великого оновлення

Наушники

Сервіс для спілкування голосовими повідомленнями Clubhouse випустив оновлення програми для iOS, яке забезпечує підтримку просторового звуку. На Android оновлення з’являться найближчим часом.

Clubhouse опублікував у Твіттері відео для тестування новинки.

Функція створює відчуття перебування в кімнаті разом з іншими учасниками голосового чату — голоси відтворюються з різних сторін. Найкраще технологія працює з навушниками.

Сервіс призначає певне положення кожному учаснику, а потім рівномірно розподіляє їх по кімнаті. Завдяки новим технологіям, користувачі зможуть відчути себе в центрі кімнати, в якій активно ведеться обговорення — співрозмовники розташують навколо.

Технологія не відстежує положення голови користувача, як це робить Apple в сервісах Netflix і Apple TV Plus.

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Просторовий звук — не новинка у світі технологій. У 2021 році компанії Apple вдалося впровадити систему в усі свої пристрої. Sony випустила ігрову консоль PS5, яка підтримує 3D-звук. Технологічні гіганти Amazon і Verizon також оснащують свої пристрої цією технологією.

Джерело: Clubhouse

Фото: Unsplash

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