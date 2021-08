Ілон Маск зізнався, що він інопланетянин. Про це мільярдер повідомив у Twitter під публікацією одного з користувачів соцмережі.

Of course

28 серпня один із користувачів Twitter опублікував невеликий відеоролик за участю Маска. У 17-секундному відео генеральний директор Tesla розповідає про фізику, філософію та прибульців. На питання про місцеперебування інопланетян Маск раптово відповідає, що вони можуть бути навіть серед нас.

Мільярдер додав, що деякі люди підозрюють його у неземному походженні, але це неправда.

Користувач мережі опублікував відео в Twitter, запитавши главу Tesla, чи не є він прибульцем, на що Маск відповів Звичайно.

Маск ніколи не уникав спілкування зі своїми шанувальниками та критиками. Глава Tesla і SpaceX відповідає майже на всі запитання користувачів. Він також вигадує химерні меми, щоб збити з пантелику користувачів.

Користувачі Twitter моментально почали обговорювати це повідомлення. З огляду на вплив Маска на світ, мільйони людей можуть сприйняти його слова серйозно.

Деякі користувачі вирішили зробити з цього справжній жарт, саркастично відповідаючи мільярдерові.

Наприклад, викладати сімейні фотографії з роботом Tesla Bot, якого раніше Маск показав публіці.

Do you like our new family photo, Elon? pic.twitter.com/Kntce3ESvQ

— ???? Jeremy Greenlee (@JeremyGreenlee) August 29, 2021