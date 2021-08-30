Експерти з кібербезпеки Kaspersky повідомили про новий вірус, який атакує користувачів WhatsApp. Проблема стосується тих користувачів, які завантажили неофіційний сервіс FM WhatsApp.

Ця програма нібито пропонує збільшений функціонал у порівнянні з офіційним додатком від розробників.

Оскільки WhatsApp – один із найпопулярніших додатків для спілкування в усьому світі, він становить великий інтерес для хакерів і зловмисників, які полюють за грошима та особистою інформацією користувачів.

Читайте Facebook почне збирати дані з особистих листувань WhatsApp

Вірус отримав назву Triada, і він входить до групи троянських програм. Прикриваючись додатком для WhatsApp, вірус потрапляє до системи смартфона після звантаження, отримуючи доступ до управління деяких функцій.

За словами експертів, такий шкідливий код складно видалити з пристрою — він проникає вглиб системи. Triada також підписує власника смартфона на послуги без його відома, збираючи особисту інформацію.

Подібні віруси часто потрапляють на смартфони користувачів через неофіційні програми, які звантажуються зі сторонніх сайтів.

Не тільки користувачі WhatsApp страждають від нашестя вірусів — на початку серпня експерти виявили вірус FlyTrap, який поширюється через соціальні мережі, сторонні магазини додатків і неофіційні версії сервісів. Шкідливий код вже встиг заразити понад 10 тис. смартфонів у 144 країнах.

Джерело: Express