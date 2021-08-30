Компанія Microsoft не перешкоджатиме встановленню довгоочікуваної Windows 11 на старі комп’ютери. Навіть якщо процесор не пройшов тест на можливість оновлення, користувач ПК зможе встановити нову ОС вручну.

Однак це може негативно вплинути на роботу пристрою — системні вимоги набагато вищі, ніж у попередніх версіях.

Нагадаємо, що майбутня ОС Windows 11 стане доступною для завантаження вже 24 вересня. Раніше компанія розкривала деякі подробиці про систему, яка стане повноцінною заміною Windows 10. Однак користувачі не надто раді рішенням компанії.

Наприклад, Windows 11 позбудеться деяких функцій, якими можна повноцінно користуватися в нинішній ОС. Йдеться про неможливість розміщення панелі завдань — вона буде прикріплена до нижньої частини. Тестувальники та користувачі мережі засипали форум Microsoft негативними відгуками.

Під час анонсу системи компанія також оголосила мінімальні вимоги для стабільної роботи. Майбутня ОС працюватиме належним чином тільки на потужних комп’ютерах, на відміну від Windows 8 і Windows 10, які не потребують великих ресурсів.

За словами Microsoft, збільшене споживання ресурсів пов’язане з поліпшенням безпеки.

І хоча до виходу ОС менше ніж місяць, ентузіасти вже порівняли Windows 10 і Windows 11 в тестах на продуктивність. Системи тестували на декількох комп’ютерах, і результати здивували всіх — обидві ОС працюють майже ідентично, і звичайний користувач різницю практично не помітить.