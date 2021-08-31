30 серпня група підлітків пограбувала магазин Xiaomi в Китаї. На крадіжку зловмисники витратили близько 30 секунд.

За повідомленнями китайських ЗМІ, зловмисників було шестеро. За короткий проміжок часу їм вдалося вкрасти декілька гаджетів, які красувалися на вітринах. Злодії розбили скляні двері для проникнення всередину приміщення. Серед викрадених речей були як смартфони, так і ноутбуки, а процес пограбування потрапив на камеру безпеки.

На щастя, Китай може спати спокійно — викрадачів гаджетів знайшли протягом доби. Поліція швидко прибула на місце злочину і почала розслідування, яке увінчалося успіхом. Серед зловмисників — п’ятеро підлітків 14-15 років і одна 15-річна дівчинка.

За заявою поліції, серед вкрадених речей було 25 смартфонів, два планшети та ноутбук. Всі товари були знайдені та повернені магазину.

Найімовірніше, пристрої були застрахованими — компанія не залишиться без компенсації, а ось адміністрації магазину варто задуматися про додаткову безпеки, адже в магазин вдалося проникнути навіть підліткам.

Нагадаємо, що пристрої Xiaomi користуються величезною популярністю на ринку електронних гаджетів. Наприклад, в липні китайська компанія випередила Apple і Samsung за кількістю проданих смартфонів. Гаджети мають попит на ринку Індії, де люблять бюджетні пристрої. Таких моделей смартфонів у Xiaomi величезна кількість.

Джерело: MyDrivers

Фото: MyDrivers, Depositphotos