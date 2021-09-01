Компанія Google перенесла обов’язкове повернення в офіси співробітників на січень 2022 року. Корпорація прийшла до такого рішення на тлі поширення вірусу Covid-19.

Раніше технологічний гігант планував, що співробітники повернуться до роботи в офісах в жовтні. Відомо, що вже з 10 січня 2022 року співробітники перейдуть на гібридний графік роботи.

– У деяких місцях ситуація з пандемією починає поліпшуватися, але в багатьох частинах світу вірус продовжує створювати невизначеність, – повідомила компанія Google в листі співробітникам.

Офіси Google по всьому світу зможуть самостійно ухвалити рішення про місце роботи співробітників, виходячи з ситуації з пандемією. Компанія вже схвалила тисячі запитів співробітників про продовження віддаленої роботи або про зміну місця розташування. Офіси Google зараз відкриті, дозволяючи людям працювати в них добровільно.

Зміни набрали чинності після величезної кількості невдоволених співробітників, які скаржилися на подвійні стандарти в компанії. Один з високопоставлених співробітників Урс Хельзле заявив про перехід на віддалену роботу. Ця заява викликала невдоволення співробітників нижчої ланки, оскільки раніше він був проти віддаленої роботи.

Що стосується гібридного графіка, співробітники працюватимуть зі своїх офісів не менше трьох днів на тиждень. За нової структури 20% компанії будуть працювати віддалено. Ще 20% можуть працювати з нових місць. Решта 60% повернеться до своїх робочих місць в офісах.

Компанія не вперше опинилася у центрі скандалу. Раніше Google знизила заробітну плату співробітникам, які працюють з дому. Корпорація створила спеціальний калькулятор, за допомогою якого співробітники можуть розрахувати, наскільки знизиться їхня зарплата при постійній віддаленій роботі.