Компанія Apple змінює політику свого магазину App Store. Тепер деякі розробники додатків, таких як Netflix і Spotify можуть не платити 30% комісії за покупки та підписки користувачів.

За словами Apple, зміни наберуть чинності до кінця 2021 року і вони торкнуться додатків для читання, що охоплюють різноманітний контент — журнали, газети, книги, аудіо, музику і відео.

Також творці програм для пристроїв зможуть прив’язувати до додатків посилання на сайти — тепер керувати акаунтами можна без участі App Store. У теорії, вартість підписок на послуги може помітно знизитися, якщо компаніям не доведеться ділитися прибутком з Apple.

Нагадаємо, що компанія брала 30% прибутку з покупок додатків і внутрішньоігрових функцій. Однак творці ігор і далі платитимуть відсотки корпорації.

Компанія не поспішає відмовлятися від відсотків з покупок усередині додатків — це величезна частка прибутку з магазину App Store.

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Нагадаємо, що регулятори чинять тиск на Apple і Google через їхні домінантні позиції на ринку смартфонів. Нещодавно в Південній Кореї був ухвалений новий закон, який змушує компанії надавати користувачам право вибору платіжної системи. Раніше всі транзакції з додатками проходили тільки через App Store.

Експерти відзначають, що Apple не поспішає вносити кардинальні зміни в App Store. Користувачі як і раніше не можуть завантажувати додатки для iOS зі сторонніх магазинів або інтернету. Жоден інший магазин додатків не може продавати сервіси для iOS на iPhone та iPad.

Джерело: The New York Times