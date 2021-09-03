Компанія Twitter планує впровадити нові функції для забезпечення конфіденційності. Користувачі соцмережі зможуть архівувати старі публікації, які не будуть видимими іншим користувачам. Про це повідомляє Bloomberg.

Саму архівацію можна запланувати на час — публікації можуть зникнути через 30, 60 або 90 днів. Нові функції дозволять приховати лайки під власними публікаціями, а також видаляти підписників без подальшого блокування облікових записів.

Читайте Twitter тестує дислайки до коментарів та вводить лічильник топових лайків

За даними Twitter, багато користувачів навіть не розуміють, чи є їх облікові записи загальнодоступними або приватними. Компанія почне закликати користувачів до перевірки своїх акаунтів.

– Конфіденційність у Twitter – це те, що допоможе вам почувати себе в безпеці, а також контролювати контент, який ви публікуєте, — повідомили представники соцмережі.

Коли зміни наберуть чинності — невідомо. Повідомляється, що функції проходять тестування і перебувають на фазі концепції. Однак видаляти підписників користувачі зможуть вже з вересня.

Соцмережа займається не тільки поліпшенням конфіденційності, а й впровадженням інших незвичайних функцій. Відомо, що Twitter хоче інтегрувати до своєї структури криптовалюту біткоїн. Про це повідомив засновник Джек Дорсі.

Такий крок допоможе підтримати електронну валюту. З її допомогою можна буде оплачувати платні підписки, підтримуючи авторів.