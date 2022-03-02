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Факти / Lifestyle / Інтернет

YouTube заблокував канал Соловйова в Європі

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
YouTube заблокував канал Соловйова в Європі

Відеохостинг YouTube заблокував канал журналіста та пропагандиста Володимира Соловйова в Європі.

YouTube-канал журналіста називається Соловйов LIVE. Тепер жителі Європи при переході на його канал побачать напис – Цей канал недоступний для перегляду у вашій країні.

Раніше стало відомо, що YouTube заблокує канали пропагандистів Володимира Соловйова та Маргарити Симоньян через персональні санкції ЄС.

Накладення персональних санкцій Євросоюзом на топ-пропагандистів російського телебачення передбачає блокування доступу на їхні інформаційні майданчики в інтернеті.

Що Соловйов, що Симоньян відомі численними фейками, спотворенням фактів та тотальним порушенням професійної етики.

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