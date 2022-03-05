Укртелеком тимчасово не працює у Чернігівській, Херсонській та Сумській областях через пошкодження інфраструктури під час бойових дій.

Про це повідомили на офіційній сторінці компанії у Facebook. Наразі співробітники роблять усе можливе для оперативного усунення пошкоджень.

– Вночі відбулося аварійне відключення магістрального вузла зв’язку в Дніпропетровській області. Аварійна бригада у супроводі бійців ЗСУ за півтори години відновила роботу вузла, – йдеться уповідомленні.

Водночас у компанії наголосили, що критична інфраструктура та національна транспортна мережа Укртелекому працюють.

Також компанія розширила ємність зовнішніх каналів, що дало змогу збільшити швидкість підключення приватних абонентів у низці областей України, де швидкість підключення була обмежена на користь сервісів ЗСУ, державних та соціальних об’єктів.

Кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, залишилася на рівні 70%.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Напади почали з різних напрямків, біля низки великих міст лунали вибухи. Українська армія дала відсіч ворогу. Протистояння продовжується й наразі.