Дорогами Одещини: куди поїхати і на що глянути

Якщо ви не встигли відпочити влітку або уже плануєте куди поїхати наступної відпустки, то цей перелік саме для вас. Факти ICTV подорожували Одещиною, щоб знайти для вас мальовничі місцини, які обов’язково треба відвідати.

Як відомо, Одеська область найбільша в Україні, а отже там точно є, на що подивитися: від сироварень і до славетних винних заводів, від містичних фортець і романтичного морського узбережжя до колоритної бесарабської кухні. Варто зазначити, що сьогодні є повністю реконструйована автомагістраль Одеса-Рені, тому до української Бесарабії можна швидко дістатися за 2,5 години.

с. Шабо

Центр культури вина Шабо розташований в одному із найстаріших регіонів Європи, де традиції виноградарства беруть свій початок ще з античних часів.

Це єдиний в Україні туристичний комплекс, який розташований безпосередньо на території діючого виноробного підприємства. Тому об’єднує в собі сучасне високотехнологічне виробництво та унікальні культурні й історичні об’єкти.

Центр культури вина Шабо відвідують десятки тисяч туристів, адже тут проводять організовані екскурсії і навчають тонкостей культури споживання вина. Ви дізнаєтеся, чому кущі троянд садять біля виноградників, який зміст криється у колонах перед входом у музей та ще багато цікавих речей.

Щодо екскурсійного прайсу:

Стандарт без дегустації, тривалість 1,5 години – вартість 200 грн.

Стандарт з дегустацією, тривалість 2,5 години, дегустаційна лінійка – 6 зразків продукції Shabo – вартість 280 грн.

VIP без дегустації, тривалість 2 години – вартість 430 грн.

VIP з дегустацією, тривалість 3 години, дегустаційна лінійка – 6 зразків продукції Shabo преміум-класу-вартість 750 грн.

Екскурсія VIP без дегустації, тривалість 2,5 години – вартість 599 грн.

Екскурсія VIP+ дегустація, тривалість 4 години, дегустаційна лінійка – 8 зразків продукції Shabo преміум-класу – вартість 999 грн.

Європейська сироварня в Шабо є унікальною для Південного регіону, адже це сучасний завод з аутентичним Голландським обладнанням.

Важливо те, що сироварня має замкнутий цикл виробництва, продуктом якого є високоякісний органічний сир. Завод поволі стає туристичним об’єктом, де проводять екскурсії та дегустації натуральних сирів. Екскурсовод розповість вам, як молоко стає сиром і ви наочно побачите це.

Чи знали ви, що з 1 тонни молока можна отримати всього 100 кг сиру? На сироварні ви познайомитеся із процесом і секретами виробництва сиру, погодуєте телят і козенят у контактному зоопарку, а після цього на вас чекатиме дегустація 5 видів сирів.

Отож перейдемо до цін на такі гастро-екскурсії:

Екскурсія сироварнею – 100 грн (діти від 6 до 14 років – 50 грн)

Екскурсія + дегустація – 170 грн (діти від 6 до 14 років – 120 грн)

VIP екскурсія + дегустація 280 грн (діти від 6 до 14 років – 230 грн)

Білгород-Дністровський

Славетне затишне місто, в якому можна подивитися на цікаву архітектуру старих церков – Вірменської, Болгарської, Грецької, Свято-Вознесенського собору, Підземної церкви Іоанна Сучавського, сходити до Скіфської могили, відвідати Краєзнавчий музей. Але все ж головна родзинка – фортеця!

Аккерманська фортеця – одна з наймогутніших та найцікавіших фортець Півдня. ЇЇ прекрасно збережені мури, що височіють над темними водами лиману, і нині вражають своєю величчю та неприступністю. Фортеця є унікальною пам’яткою оборонної архітектури XIIІ—XV ст, цінним об’єктом наукових досліджень і культурно-туристичного використання.

Нагадаємо, що 17 липня, в Одеській області затвердили номінаційну заяву на внесення Аккерманської фортеці до Попереднього Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей історичний та архітектурний пам’ятник світового значення обов’язковий для відвідування усіма, хто хоче ближче познайомитися з історією своєї країни.

На території фортеці ви зможете скуштувати страви середньовічної кухні із аутентичного глиняного посуду.

Фрумушика-Нова

Якщо вам захочеться відпочити від урбаністики, то зелений туризм саме для вас. Безкраї степи, лимани з лікувальною гряззю, рідкісні тварини і рослини, багата культурно-історична спадщина – все це Фрумушика-Нова – перлина Бессарабії.

Ця місцина має цікаву та водночас трагічну історію. Бессарабські землі завжди населяли багато національностей, які творили особливий колорит співдружності. Болгари і молдавани, євреї і гагаузи, росіяни і українці, німці, працювали не покладаючи рук і розвивали всілякі галузі ремісництва.

Такою була Фрумушика до 1946 року. Опісля усе знесли з лиця землі заради військового полігону і аж у 2006 році почалося відродження в ім’я знедолених селян.

Місцевість славиться винним льохом, вівчарським комплексом, фазановою фермою, мінізоопарком, меморіалом пагорб Пам’яті, але найбільше питань викликає парк пам’ятників СРСР. Тут настільки велика концентрація бюстів Леніна, що моментами стає лячно, особливо цікавим є “стоунхендж”.











Дорогами Одещини: куди поїхати і на що глянути / 6 фотографий

До слова, тут займаються полюванням та риболовлею. Є гостьові будиночки, де мінімальна вартість проживання становить 350 грн за добу, ціна може коливатися в залежності від кількості осіб і обраного вами приміщення, а також пір року.

Ізмаїл

Місто розташоване на півдні України на лівому березі Дунаю. Свою історію місто починає ще за часів заселення Північного Причорномор’я греками. Наразі це найбільший український порт на Дунаї, місто має розгалужену інфраструктуру.

Екскурсійний маршрут починається на морському вокзалі і веде до римо-католицького костьолу. Місто славиться місцями історичних битв за Ізмаїльську фортецю та пам’ятками архітектури різних епох. Особливою увагою користується діорама штурм фортеці Ізмаїл, де зображено вирішальну мить штурму.

На сьогодні місцева влада багато працює над благоустроєм. Сучасне місто представлене новими парковими зонами, фонтанами та відновленою надбережною алеєю.

Щодо транспортного сполучення, то є потяги Київ- Ізмаїл, також сюди можна приїхати автобусом, який курсує з Одеси.

Іще хочеться розповісти про українську Венецію – село Вилкове та філософію вина Колоніст, але це у наступному матеріалі.

Подорожуючи Україною, ми відкриваємо для себе, що це безмежно красива країна і насправді ми дуже мало знаємо про неї. Внутрішній туризм це повага до своєї історії, естетичне задоволення та збагачення себе духовно.

Ці місця відкриті для нас у всі пори року. Подорожуйте – тоді ви по-іншому подивитесь на свою країну.

Нагадаємо, що ви завжди можете знайти цікаву туристичну інформацію на порталі Одеси туристичної.

Софія Телішевська