Всесвітній день туризму відзначають 27 вересня. Факти ICTV доведуть, що подорожувати одному – нескладно, якщо правильно спланувати час, подбати про розваги в дорогу та бути відкритим до всього нового.

Чи часто ви відмовляєтеся від подорожі тільки тому, що ні з ким поїхати? Або через думки про те, що наодинці подорожують невдахи і подібний відпочинок приречений на провал?

Змушені вас розчарувати: подорожувати одному абсолютно не нудно і навіть корисно. Головне – розумно спланувати час і подумати про розваги.

Створіть свій to-do-list і внесіть в нього всі бажання, які хотіли б здійснити в поїздці.

Наприклад, зустріти світанок на пляжі, помедитувати на узбережжі, спробувати найсмачніше морозиво в місті або обійти всі найцікавіші пам’ятні місця.

Такий список допоможе правильно організувати час і нагадуватиме про всі пункти подорожі.

Якщо вас чекає далека дорога, візьміть з собою книгу або побільше музики. Ідеальний варіант книги в дорогу – електронна, вона може вмістити набагато більше інформації і при цьому займає менше місця, що важливо в будь-якій подорожі.

Музику зберіть різну і побільше. Навряд чи вам сподобається слухати одні й ті ж пісні по колу. Навушники і powerbank теж не будуть зайвими в дорозі.

Коли ви опинитеся в пункті призначення, більше гуляйте пішки. Напевно ви їхали за новими емоціями і враженнями, тому час варто використовувати з користю.

Гуляйте, спостерігайте за людьми і помічайте деталі.

Не бійтеся здатися дурним або необізнаним – ви завжди можете запитати дорогу або поцікавитися особливостями міста у місцевих жителів.

Подорож наодинці – це чудовий спосіб змінити звичну обстановку, вийти із зони комфорту та провести час зі своїми думками. Але також це хороша можливість завести нові знайомства та розширити свій кругозір.

Головне – пам’ятати про власну безпеку. Остерігайтеся підозрілих компаній і не будьте занадто довірливими до незнайомців.

Мабуть, одна з головних порад під час подорожі наодинці – не захоплюватися смартфоном. Ні, відповідати на повідомлення друзів не заборонено.

Так, постити красиві фотографії в Instagram можна. Але весь час залипати в гаджетах – нерозумно. Користуйтеся моментом і насолоджуйтеся життям у реальному часі.

Найпрекрасніше в подібній подорожі – свобода дій і абсолютна незалежність.

Поїздку ви плануєте, виходячи зі своїх бажань і потреб, а значить ніхто не буде вас засуджувати чи нав’язувати свої плани.

Крім того, подорож на самоті подарує цінний досвід і допоможе краще пізнати себе.

Головне – не боятися вийти із зони комфорту, сприймати все, що відбувається з посмішкою і бути відкритим до всього нового.

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