Куди поїхати на море в Європі по безвізовому режиму, вартість проживання та ціни на авіаквитки – у матеріалі Фактів ICTV.

Куди вирушити на відпочинок влітку – це питання стало ще більш актуальним за останні роки.

З того моменту, коли Україна отримала безвізовий режим, відпочинок на закордонних курортах став значно доступніший.

Достатньо лише обрати місце, забронювати готель та придбати квитки.

Найпопулярніші країни для відпустки на морі – Болгарія, Італія, Португалія, Греція, Іспанія, Хорватія, Франція, Чорногорія, Польща.

Місць для відпочинку вдосталь та на будь-який бюджет. Ми порахували середню вартість відпочинку та зробили свою підбірку країн, де можна відпочити влітку на морі.

Бюджетний відпочинок

Зазвичай бюджетний відпочинок притаманний сусіднім країнам. Перше, на чому можна зекономити – це дорога. До них можна дістатися потягом, автобусом або машиною, що часто дешевше, ніж літак.

Польща, Гданськ

Основна перевага Польщі – розташування. Оскільки вона межує з Україною, то дістатися до моря дуже просто.

Берег Балтійського моря славиться м’яким кліматом, чистим повітрям та піщаними пляжами, оточеними сосновими лісами.

Температура води влітку становить від +9°С до +22°С.

Поруч немає промислових районів, а натомість є прекрасна архітектура Гданська.

















Море в Європі: куди вирушити у відпустку по безвізу / 4 фотографии

Валюта: злотий (6,83 грн).

Переліт: 4 тис. грн.

Ціна квитків в обидва боки з Києва для однієї людини.

Проживання: 8-14 тис. грн.

Ціни вказані за 5 ночей у червні для двох дорослих.

Литва, Паланга

Литва – ще одна країна, яка омивається Балтійським морем. Піщаний берег тягнеться більше ніж на 20-ть км, підтримується дюнами та сосновим лісом.

Середня температура води влітку становить +14-19°С.

Валюта: євро (29,38 грн).

Переліт: 6,5 тис. грн.

Проживання: 5-10 тис. грн.

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Середній бюджет

Відпочинок буде дорожчим, якщо вирушити на популярні морські курорти.

Болгарія, Варна

Болгарія – чудове місце для родинного відпочинку. Тут є і красиві гори, і блакитне море, і термальні джерела.

Температура води Чорного моря – від +16°С д +25°С.

Валюта: болгарський лев (15 грн).

Переліт: 9 тис. грн.

Проживання: 5-10 тис. грн.

Високий бюджет

Країни з дорогим відпочинком здебільшого приймають величезну кількість туристів у будь-яку пору року, мають високі стандарти і, відповідно, підвищені ціни.

Португалія, Мадейра

Мадейра – чудове місце з мальовничою природою. Тут є великі гори біля океану, водоспади, гірські струмки та екзотичні квіти.

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Середня температура води Атлантичного океану влітку коливається від +17°С до +23°С.

Валюта: євро (29,38 грн).

Переліт: 12,4 тис. грн.

Проживання: 5-10 тис. грн.

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Фото: pixabay.com