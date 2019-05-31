Болгарія з кожним роком приваблює все більше туристів своїми чистими пляжами, розмаїттям курортів та готелів. Факти ICTV розкажуть про особливості літнього відпочинку в Болгарії.

Відпочинок на морі влітку має найбільший попит серед туристів. Болгарія – це чудовий привід спробувати щось нове, до того ж це недалеко. Ця невеличка країна, розташована на Балканському півострові, омивається тільки одним морем – Чорним. Тут створені всі умови для відмінного пляжного відпочинку: чиста берегова лінія, доглянуті пляжі, велика кількість курортів і готелів.

Курорти в Болгарії

Найпопулярніші туристичні міста в Болгарії: Варна, Золоті піски, Сонячний берег, Албена, Св. Костянтин та Олена, Обзор, Святий Влас, Бургас тощо.

Албена – більше підходить для спокійного відпочинку з сім’єю. Майже кожен готель має дитячий басейн та ігрові зони. На пляжах широкі території, вхід у море пологий, а навкруги багато зелених насаджень.

Сонячний берег – найбільший курорт Болгарії з добре розвиненою інфраструктурою: є аквапарки, безліч готелів, ресторанів, магазинів, сувенірних крамниць. Тут можна знайти розваги на будь-який смак: від дайвінгу до походів у казино.

Золоті піски – курорт, розташований на заповідній території однойменного природного парку, багатого на унікальні види рослин. Окрім пляжного відпочинку, тут ще й можна оздоровитися на унікальних мінеральних джерелах. Інфраструктура розвинена добре, туристам пропонують багато варіантів розваг.

Варна – це місто, в якому можна поєднувати пляжний відпочинок з культурною програмою. На літо сюди приїжджають театральні та бальні колективи з виставами, тут є багато музеїв і визначних пам’яток. Пляжі Варни підходять для відпочинку з дітьми: море тут тихе, вхід у море пологий, біля берега мілко. Вдень можна зайнятися морськими видами спорту, а увечері відвідати нічні клуби.

Погода в Болгарії влітку

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Червень +25°С +16°С +21°С Липень +27°С +18°С +24°С Серпень +27°С +17°С +25°С

Пляжі Болгарії

Більшість пляжів у Болгарії – піщані. Їх регулярно прибирають і очищають від водоростей, тож багато з них нагороджені відзнакою Голубий прапор. На всіх міських пляжах працюють рятувальники і діє оренда шезлонгів і парасоль.

Готелі Болгарії

Hotel Laguna Park & Aqua Club – All Inclusive

Готель з великим аквапарком розташований у центрі міста. До ваших послуг просторі номери з кондиціонерами та балконами, два басейни, спа-салон і тренажерний зал.

Курорт: Сонячний берег.

Відстань до аеропорту: 20,9 км.

Відстань до пляжу: 260 м.

Орієнтовна ціна: 28 165 грн.

(Ціна вказана за двомісний номер з системою all inclusive на 7 днів у червні).

























Море в Болгарії – курорти, пляжі, готелі, як долетіти / 6 фотографий

Grand Hotel Sveti Vlas

У кожному номері є телевізор, кондиціонер і міні-бар. На території готелю: басейн, спа-центр, фітнес-центр, сауна і баня. Сніданок сервірують за шведською системою, обід та вечеря – у ресторані.

Курорт: Святий Влас.

Відстань до аеропорту: 24,6 км.

Відстань до пляжу: 0 м.

Орієнтовна ціна: 21 416 грн.

(Ціна вказана за двомісний номер з харчуванням на 7 днів у червні).

























Море в Болгарії – курорти, пляжі, готелі, як долетіти / 6 фотографий

Maritim Paradise Blue Hotel & Spa

5-зірковий готель з двома ресторанами на території, басейнами, спа-центром, спортивною залою. З дітьми проводять час аніматори, є спеціальні ігрові кімнати, перукарня і банкомат.

Курорт: Албена.

Відстань до аеропорту: 36 км.

Відстань до пляжу: 0 м.

Орієнтовна ціна: 31 892 грн.

(Ціна вказана за двомісний номер зі сніданками на 7 днів у червні).

























Море в Болгарії – курорти, пляжі, готелі, як долетіти / 6 фотографий

Як долетіти

Щоб потрапити в Болгарію, українцям потрібно отримати шенгенську візу. Пакет документів – стандартний. З України літають прямі рейси до столиці Софії, а також рейси з пересадками до Бургаса та Варни. Авіаперельоти здійснюються не тільки з Києва, а й з Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси та Львова.

Болгарія – яскрава країна зі своєю атмосферою. Окрім пляжного відпочинку, тут є багато варіантів проведення дозвілля. Тож не гайте часу та вирушайте за пригодами, адже попереду літо – час для мандрівок і нових відчуттів.

Ще більше корисної інформації про те, як і де провести відпустку влітку, читайте в наших матеріалах.

Фото: dreamstime, booking.com