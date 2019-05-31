Болгарія з кожним роком приваблює все більше туристів своїми чистими пляжами, розмаїттям курортів та готелів. Факти ICTV розкажуть про особливості літнього відпочинку в Болгарії.
Відпочинок на морі влітку має найбільший попит серед туристів. Болгарія – це чудовий привід спробувати щось нове, до того ж це недалеко. Ця невеличка країна, розташована на Балканському півострові, омивається тільки одним морем – Чорним. Тут створені всі умови для відмінного пляжного відпочинку: чиста берегова лінія, доглянуті пляжі, велика кількість курортів і готелів.
Курорти в Болгарії
Найпопулярніші туристичні міста в Болгарії: Варна, Золоті піски, Сонячний берег, Албена, Св. Костянтин та Олена, Обзор, Святий Влас, Бургас тощо.
Албена – більше підходить для спокійного відпочинку з сім’єю. Майже кожен готель має дитячий басейн та ігрові зони. На пляжах широкі території, вхід у море пологий, а навкруги багато зелених насаджень.
Сонячний берег – найбільший курорт Болгарії з добре розвиненою інфраструктурою: є аквапарки, безліч готелів, ресторанів, магазинів, сувенірних крамниць. Тут можна знайти розваги на будь-який смак: від дайвінгу до походів у казино.
Золоті піски – курорт, розташований на заповідній території однойменного природного парку, багатого на унікальні види рослин. Окрім пляжного відпочинку, тут ще й можна оздоровитися на унікальних мінеральних джерелах. Інфраструктура розвинена добре, туристам пропонують багато варіантів розваг.
Варна – це місто, в якому можна поєднувати пляжний відпочинок з культурною програмою. На літо сюди приїжджають театральні та бальні колективи з виставами, тут є багато музеїв і визначних пам’яток. Пляжі Варни підходять для відпочинку з дітьми: море тут тихе, вхід у море пологий, біля берега мілко. Вдень можна зайнятися морськими видами спорту, а увечері відвідати нічні клуби.
Погода в Болгарії влітку
|Місяць
|Температура повітря (вдень)
|Температура повітря (вночі)
|Температура води
|Червень
|+25°С
|+16°С
|+21°С
|Липень
|+27°С
|+18°С
|+24°С
|Серпень
|+27°С
|+17°С
|+25°С
Пляжі Болгарії
Більшість пляжів у Болгарії – піщані. Їх регулярно прибирають і очищають від водоростей, тож багато з них нагороджені відзнакою Голубий прапор. На всіх міських пляжах працюють рятувальники і діє оренда шезлонгів і парасоль.
Готелі Болгарії
Hotel Laguna Park & Aqua Club – All Inclusive
Готель з великим аквапарком розташований у центрі міста. До ваших послуг просторі номери з кондиціонерами та балконами, два басейни, спа-салон і тренажерний зал.
Курорт: Сонячний берег.
Відстань до аеропорту: 20,9 км.
Відстань до пляжу: 260 м.
Орієнтовна ціна: 28 165 грн.
(Ціна вказана за двомісний номер з системою all inclusive на 7 днів у червні).
Grand Hotel Sveti Vlas
У кожному номері є телевізор, кондиціонер і міні-бар. На території готелю: басейн, спа-центр, фітнес-центр, сауна і баня. Сніданок сервірують за шведською системою, обід та вечеря – у ресторані.
Курорт: Святий Влас.
Відстань до аеропорту: 24,6 км.
Відстань до пляжу: 0 м.
Орієнтовна ціна: 21 416 грн.
(Ціна вказана за двомісний номер з харчуванням на 7 днів у червні).
Maritim Paradise Blue Hotel & Spa
5-зірковий готель з двома ресторанами на території, басейнами, спа-центром, спортивною залою. З дітьми проводять час аніматори, є спеціальні ігрові кімнати, перукарня і банкомат.
Курорт: Албена.
Відстань до аеропорту: 36 км.
Відстань до пляжу: 0 м.
Орієнтовна ціна: 31 892 грн.
(Ціна вказана за двомісний номер зі сніданками на 7 днів у червні).
Як долетіти
Щоб потрапити в Болгарію, українцям потрібно отримати шенгенську візу. Пакет документів – стандартний. З України літають прямі рейси до столиці Софії, а також рейси з пересадками до Бургаса та Варни. Авіаперельоти здійснюються не тільки з Києва, а й з Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси та Львова.
Болгарія – яскрава країна зі своєю атмосферою. Окрім пляжного відпочинку, тут є багато варіантів проведення дозвілля. Тож не гайте часу та вирушайте за пригодами, адже попереду літо – час для мандрівок і нових відчуттів.
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Фото: dreamstime, booking.com