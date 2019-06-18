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Топ-10 причин поїхати в Одесу на вихідні

Чому варто поїхати в Одесу на вихідні, розповідають Факти ICTV.

Топ-10 причин поїхати в Одесу на вихідні

Як Київ неможливий без Подолу, так Одесу складно уявити без Потьомкінських сходів або Привозу. Але є в Одесі багато інших місць, які варто побачити.

Із Києва в Одесу можна добратися літаком, поїздом чи автобусом.

Мінімальна ціна авіаперельоту у дві сторони становить 2,6 тис. грн на одну особу.

Квиток за місце у купейному вагоні коштує 722 грн в одну сторону, а плацкартний варіант – 175 грн.

Якщо обирати автобус, то його мінімальна вартість 333 грн.

Щодо проживання, то можна забронювати готель в центрі Одеси на двох людей за 1 – 1,5 тис. грн на одну ніч, біля моря за 1,5 – 2 тис. грн, а от хостели можна знайти на будь-який бюджет – від 200 до 1000 грн і вище.

Існує не менше 10 причин, щоб поміняти Київ на користь Одеси хоча б на пару днів:

  • орендувати квартиру в одному зі старих одеських дворів і пожити пару днів як справжній одесит;
  • вранці проїхатися на трамваї №5 до Привозу, купити там свіжих бичків або тюльку ранкового улову, фруктів, кавун і влаштувати собі сніданок по-одеськи;
  • пробігти по стежці здоров’я від пляжу Ланжерон до Аркадії;
  • в Аркадії позасмагати на одному з пляжів, а ввечері там же відірватися на повну в одному з клубів;
  • подивитися на одеські дахи з Тещиного мосту і переконатися в тому, що замки місцевих закоханих змінили прописку і знаходяться неподалік;

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  • проїхати по канатній дорозі від Французького бульвару до пляжу Відрада і помилуватися буйною зеленню схилів з висоти;
  • пройтися по Дерибасівській і порахувати сходинки на Потьомкінських сходах;
  • побачити кіношну Одесу і побувати в ролі героїв фільму Ліквідація або Сонька золота ручка в прибутковому будинку Міхельсона-Щербакова по вул. Ніжинській, 30 або в будинку по вул. Польській, 5 (нині Леха Качиньського);

  • сходити в камбуз-кафе На гачку, а потім – побувати на подієвому майданчику Дах моря, що на пляжі Ланжерон, як альтернатива – просто прогулянка по місцевій набережній;
  • якщо дозволить бюджет, прогулятися під вітрилом і помилуватися одеською панорамою з води, як варіант – скупатися місячної ночі у Чорному морі.

Раніше Фактів ICTV писали про відпочинок в Лазурному.

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