Відпочинок у Приморську – це коктейль з моря, сонця та незабутніх вражень. Який обрати готель, чим розважитися та якою буде погода на час вашого відпочинку – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Відпочинок на морі традиційно лишається незмінним атрибутом літньої відпустки. Один з найпопулярніших туристичних морських напрямків серед українців – містечко Приморськ. Розташувалося воно за 180 км від Запорізької області у Приазов’ї. Особливість Приморська – його ізольованість. Знаходиться воно подалі від мегаполісів, промислових виробництв, аеропортів та залізниць.

Температура влітку коливається від +19°C до +28°C. Взимку позначка термометра сягає не більше +4°C.

Плануючи відпустку цьогоріч, не забувайте врахувати кліматичні особливості прийдешнього літа. Як запевняють синоптики, воно буде значно коротшим через кліматичні зміни. Посушлива та спекотна пора триватиме з середини червня і завершиться з 15 серпня до 1 вересня.

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Червень +25,2°C +19,8°C +22,9°C Липень +28,3°C +22,1°C +25,4°C Серпень +28,6°C +22,4°C +25,2°C Вересень +22,3°C +17,6°C +20,8°C

Як дістатися

Від Києва до Приморська 636, 5 км.

Через Приморськ проходить автомагістраль державного значення, тому дістатися міста власним авто буде досить безпроблемно, як, власне, і автобусом.

Потяг

Якщо плануєте скористатися послугами Укрзалізниці, то квиток варто придбати до Бердянська або Мелітополя, адже у Приморську залізничних сполучень немає. Ціна з Києва до Бердянська від 264 грн, час в дорозі – 15 годин.

Якщо їхатимете з Києва до Мелітополя, вартість квитка стартуватиме від 380 грн. Час в дорозі – близько 12 годин. Дібратися до Приморська з цих міст можна автобусом або маршрутним таксі.

З Бердянська вартість проїзду становитиме від 40 грн, час – 50 хвилин в дорозі. З Мелітополя проїзд вартуватиме від 88 грн, час – близько 1,5 години.



Автобус

У Приморськ можуть ходити автобуси з вашого міста. Якщо таких немає, то потрібно їхати з пересадкою через Бердянськ та Мелітополь. Вартість проїзду з Києва до Приморська – без пересадок – стартує від 675 грн. Час у дорозі – 17 годин.



Розваги у Приморську

Уся туристична інфраструктура Приморська сформувалася на березі Азовського моря. Якщо ви плануєте їхати у це місце за розвагами – то мусимо вас розчарувати: їх у Приморську дуже мало.

Саме тому цей туристичний напрямок такий популярний для туристів з дітьми, які прагнуть спокійного відпочинку. Цьому сприяє і неглибоке море з піщаними пляжами, теплий клімат, а також розлогі території з доглянутими ландшафтами.

Про інші туристичні напрямки в Україні та за кордоном читайте у матеріалах нашого спецпроекту.

Утім, поціновувачам гучних вечірок, розваг та дискотех до світанку не варто відмовлятися від подорожі до Приморська, адже усі атрибути активного відпочинку є у місті-сусіді Бердянську, який розташований у 30 хвилинах від Приморська.

Читайте: Коли вигідніше брати відпустку і чи мають право відмовляти у відпочинку

Саме у Бердянську можна відвідати зоопарк, аквапарк Мис доброї надії та прогулятися набережною.

Проживання

Обрати місце проживання на час відпочинку у Приморську проблемою не буде, адже готельно-ресторанна сфера у курортному містечку має досить розвинену інфраструктуру. Охочі мають змогу придбати путівку в санаторій, зупинитися на базі відпочинку або у гостьовому будинку.

Якщо ви обираєте туристичний напрямяок задля оздоровлення, то Приморськ найкращий варіант у помірному ціновому сегменті. Більшість пансіонатів у місті зосереджені на санаторно-курортному оздоровленні людей. Ефективному лікуванню сприяють лимани і морське повітря, насичене корисними мікроелементами та йодом.

Для туристів, які прагнуть заощадити на помешканні, вдалою альтернативою будуть міні-готелі та приватні садиби.

До вашої уваги кілька варіантів.

Готель Релакс





































Відпочинок у Приморську: погода, море, готелі / 9 фотографий

Кожен номер цього готелю налічує телевізор з плоским екраном, власну ванну кімнату, шафу для одягу та зону відпочинку.

Додатково: Wi-Fi, кондиціонер у кожному номері.

Відстань до міста Бердянськ: 40 км.

Вартість: 7 тис. грн. Ціна проживання вказана за 7 ночей у червні на двох дорослих туристів.

Oasis





























Відпочинок у Приморську: погода, море, готелі / 7 фотографий

У цьому гостьовому будиночку усі номери обладнані телевізором із супутниковими каналами, міні-кухнею, власною ванною кімнатою , мікрохвильовкою, обідньою зоною, а деякі – балконом та терасою.

Додатково: місце та обладнання для барбекю і сад.

Відстань до міста Бердянськ: 36 км.

Вартість: 5 950 грн. Ціна проживання вказана за 7 ночей у червні на двох дорослих туристів.

































Відпочинок у Приморську: погода, море, готелі / 8 фотографий

Сучасна база відпочинку пропонує своїм гостям номери різної цінової категорії. Кожен номер налічує індивідуальну ванну кімнату, меблі та телевізор. Ті, що мають сатус підвищеного комфорту – кондиціонер та холодильник.

Додатково: Wi-Fi, відкритий басейн, волейбольний майданчик, бадмінтон, тенісний стіл, безкоштовна автомобільна стоянка.

Туристи з дітьми можуть не перейматися за дозвілля своїх малюків, адже на території бази є дитячий майданчик.

Відстань до міста Бердянськ: 49 км.

Вартість: 3 500 грн. Ціна проживання вказана за 7 ночей у червні на двох дорослих туристів.

Якщо бажаєте цього літа відвідати сонячну та смачну Туреччину, то необхідну інформацію про цей маршрут ви знайдете у матеріалі нашого спецпроекту.

Фото: booking.com, hotels24.ua, arkadiagold.com.