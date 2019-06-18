Відпочинок у Приморську – це коктейль з моря, сонця та незабутніх вражень. Який обрати готель, чим розважитися та якою буде погода на час вашого відпочинку – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Відпочинок на морі традиційно лишається незмінним атрибутом літньої відпустки. Один з найпопулярніших туристичних морських напрямків серед українців – містечко Приморськ. Розташувалося воно за 180 км від Запорізької області у Приазов’ї. Особливість Приморська – його ізольованість. Знаходиться воно подалі від мегаполісів, промислових виробництв, аеропортів та залізниць.
Температура влітку коливається від +19°C до +28°C. Взимку позначка термометра сягає не більше +4°C.
Плануючи відпустку цьогоріч, не забувайте врахувати кліматичні особливості прийдешнього літа. Як запевняють синоптики, воно буде значно коротшим через кліматичні зміни. Посушлива та спекотна пора триватиме з середини червня і завершиться з 15 серпня до 1 вересня.
|Місяць
|Температура повітря (вдень)
|Температура повітря (вночі)
|Температура води
|Червень
|+25,2°C
|+19,8°C
|+22,9°C
|Липень
|+28,3°C
|+22,1°C
|+25,4°C
|Серпень
|+28,6°C
|+22,4°C
|+25,2°C
|Вересень
|+22,3°C
|+17,6°C
|+20,8°C
Як дістатися
Від Києва до Приморська 636, 5 км.
Через Приморськ проходить автомагістраль державного значення, тому дістатися міста власним авто буде досить безпроблемно, як, власне, і автобусом.
Потяг
Якщо плануєте скористатися послугами Укрзалізниці, то квиток варто придбати до Бердянська або Мелітополя, адже у Приморську залізничних сполучень немає. Ціна з Києва до Бердянська від 264 грн, час в дорозі – 15 годин.
Якщо їхатимете з Києва до Мелітополя, вартість квитка стартуватиме від 380 грн. Час в дорозі – близько 12 годин. Дібратися до Приморська з цих міст можна автобусом або маршрутним таксі.
З Бердянська вартість проїзду становитиме від 40 грн, час – 50 хвилин в дорозі. З Мелітополя проїзд вартуватиме від 88 грн, час – близько 1,5 години.
Автобус
У Приморськ можуть ходити автобуси з вашого міста. Якщо таких немає, то потрібно їхати з пересадкою через Бердянськ та Мелітополь. Вартість проїзду з Києва до Приморська – без пересадок – стартує від 675 грн. Час у дорозі – 17 годин.
Розваги у Приморську
Уся туристична інфраструктура Приморська сформувалася на березі Азовського моря. Якщо ви плануєте їхати у це місце за розвагами – то мусимо вас розчарувати: їх у Приморську дуже мало.
Саме тому цей туристичний напрямок такий популярний для туристів з дітьми, які прагнуть спокійного відпочинку. Цьому сприяє і неглибоке море з піщаними пляжами, теплий клімат, а також розлогі території з доглянутими ландшафтами.
Про інші туристичні напрямки в Україні та за кордоном читайте у матеріалах нашого спецпроекту.
Утім, поціновувачам гучних вечірок, розваг та дискотех до світанку не варто відмовлятися від подорожі до Приморська, адже усі атрибути активного відпочинку є у місті-сусіді Бердянську, який розташований у 30 хвилинах від Приморська.
Читайте: Коли вигідніше брати відпустку і чи мають право відмовляти у відпочинку
Саме у Бердянську можна відвідати зоопарк, аквапарк Мис доброї надії та прогулятися набережною.
Проживання
Обрати місце проживання на час відпочинку у Приморську проблемою не буде, адже готельно-ресторанна сфера у курортному містечку має досить розвинену інфраструктуру. Охочі мають змогу придбати путівку в санаторій, зупинитися на базі відпочинку або у гостьовому будинку.
Якщо ви обираєте туристичний напрямяок задля оздоровлення, то Приморськ найкращий варіант у помірному ціновому сегменті. Більшість пансіонатів у місті зосереджені на санаторно-курортному оздоровленні людей. Ефективному лікуванню сприяють лимани і морське повітря, насичене корисними мікроелементами та йодом.
Для туристів, які прагнуть заощадити на помешканні, вдалою альтернативою будуть міні-готелі та приватні садиби.
До вашої уваги кілька варіантів.
Готель Релакс
Кожен номер цього готелю налічує телевізор з плоским екраном, власну ванну кімнату, шафу для одягу та зону відпочинку.
Додатково: Wi-Fi, кондиціонер у кожному номері.
Відстань до міста Бердянськ: 40 км.
Вартість: 7 тис. грн. Ціна проживання вказана за 7 ночей у червні на двох дорослих туристів.
Oasis
У цьому гостьовому будиночку усі номери обладнані телевізором із супутниковими каналами, міні-кухнею, власною ванною кімнатою , мікрохвильовкою, обідньою зоною, а деякі – балконом та терасою.
Додатково: місце та обладнання для барбекю і сад.
Відстань до міста Бердянськ: 36 км.
Вартість: 5 950 грн. Ціна проживання вказана за 7 ночей у червні на двох дорослих туристів.
База відпочинку Аркадія Gold
Сучасна база відпочинку пропонує своїм гостям номери різної цінової категорії. Кожен номер налічує індивідуальну ванну кімнату, меблі та телевізор. Ті, що мають сатус підвищеного комфорту – кондиціонер та холодильник.
Додатково: Wi-Fi, відкритий басейн, волейбольний майданчик, бадмінтон, тенісний стіл, безкоштовна автомобільна стоянка.
Туристи з дітьми можуть не перейматися за дозвілля своїх малюків, адже на території бази є дитячий майданчик.
Відстань до міста Бердянськ: 49 км.
Вартість: 3 500 грн. Ціна проживання вказана за 7 ночей у червні на двох дорослих туристів.
Якщо бажаєте цього літа відвідати сонячну та смачну Туреччину, то необхідну інформацію про цей маршрут ви знайдете у матеріалі нашого спецпроекту.
Фото: booking.com, hotels24.ua, arkadiagold.com.