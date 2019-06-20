Португалія – це країна з унікальними природними умовами, величезним історичним спадком і неймовірними пляжами. Які найкращі курорти, готелі, пляжі та як долетіти – читайте про всі тонкощі відпочинку в Португалії 2019 у нашому матеріалі.

М’який клімат, цікаві екскурсії, сервіс на високому рівні – ось чим з кожним роком приваблює сонячна Португалія. Країна омивається водами Атлантичного океану. Відпочинок влітку туристи переважно проводять на півдні, адже тут знаходяться найсприятливіші регіони для купання – Лісабонська Рів’єра та Алгарве. Сезон розпочинається у травні та триває аж до вересня.

Погода в Португалії

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Грудень +16°С +9°С +19°С Січень +15°С +7°С +16°С Лютий +16°С +8°С +16°С Березень +18°С +10°С +18°С Квітень +19°С +10°С +18°С Травень +21°С +13°С +20°С Червень +25°С +16°С +20°С Липень +28°С +18°С +22°С Серпень +28°С +18°С +22°С Вересень +26°С +17°С +20°С Жовтень +22°С +14°С +20°С Листопад +19°С +11°С +19°С

Пляжі в Португалії

Довжина берегової лінії – близько 1 800 км. Тут є пляжі як з гальки, так і з піску та каміння, більше ніж 300 з них відзначені нагородою Голубий прапор. Це свідчить про високий рівень безпеки, чистоти та доглянутості. На півдні країни переважають піщані пляжі, тому цей регіон найпопулярніший серед туристів. Більшість пляжів безкоштовні, оренда парасоль і лежаків коштуватиме понад €10 на день.

Курорти

Регіон Алгарве – найпопулярніше місце для пляжного відпочинку, на заході пляжі скелясті, а на сході – піщані. Тут добре розвинена інфраструктура: багато готелів, ресторанів і різних варіантів розваг.

Туристи відпочивають тут майже круглий рік. Велика частина території – це різноманітні заповідники, архітектурні пам’ятки, музеї, фортеці. Найпопулярніші курорти провінції: Албуфейра, Портіман, Віламора.

Лісабонська Рів’єра – це ціла смуга затишних курортів, що знаходяться за 30 хв їзди від Лісабону. Тут можна поєднувати пляжний відпочинок з відвідуванням місцевих культурних пам’яток та активними видами розваг. Вода влітку більш прохолодна – прогрівається тільки до +17-20°С .

Найпопулярніші міста:

Ешторіл – портове місто-столиця казино, вважається найрозвиненішим у регіоні.

Кайкаш – молодіжний курорт з активним нічним життям.

Каркавелуш – епіцентр виноробства.

Архіпелаг Мадейра – це група унікальних островів, де значна частина території – природоохоронна. Така місцевість підходить для тих, хто віддає перевагу спокійному відпочинку серед природи без шумних вечірок і клубів. Тут є пляжі з галькою, з вулканічним і звичайним піском.

Порту – столиця портвейну та історичний центр Португалії, частина якого входить до спадщини ЮНЕСКО. Пляжі піщані або з мілкою галькою. Найвідоміші пам’ятки: Кафедральний собор, ботанічний сад і замок Гімарайнш.

Азорські острови – це архіпелаг з дев’яти островів з неймовірною природою. Сюди їдуть для того, щоб відпочити подалі від шуму та цивілізації. Популярні розваги тут: екотуризм, риболовля, дайвінг, сноркелінг.

















Відпочинок у Португалії: курорти, пляжі, готелі, як долетіти / 4 фотографии

Готелі

EPIC SANA Algarve Hotel

Розкішний готель, розташований у сосновому бору. На території є спа-центр, відкритий та закритий басейн, фітнес-центр, спортивне поле, безкоштовна автостоянка. З дітьми постійно проводять час аніматори в спеціально відведених ігрових зонах.

Курорт: Албуфейра.

Відстань до аеропорту: 19,3 км.

Відстань до океану: 200 м.

Орієнтовна ціна: 61 495 грн.

(Ціна вказана за двомісний номер зі сніданками на сім днів у липні).

























Відпочинок у Португалії: курорти, пляжі, готелі, як долетіти / 6 фотографий

Amazonia Estoril Hotel

4-зірковий готель з невеличким басейном і садом. Номери тут оформлені у світлих тонах з дерев’яною підлогою, у кожному номері є телевізор, письмовий стіл, кондиціонер. Тут подають американські сніданки, а обід та вечерю можна скуштувати в місцевому ресторані, де пропонують страви регіональної та інтернаціональної кухні.

Курорт: Ешторіл.

Відстань до аеропорту: 24,5 км.

Відстань до океану: 500 м.

Орієнтовна ціна: 28 756 грн.

(Ціна вказана за двомісний номер зі сніданками на сім днів у липні).

























Відпочинок у Португалії: курорти, пляжі, готелі, як долетіти / 6 фотографий

Hotel Verde Mar & SPA

До ваших послуг фітнес-цент, відкритий та закритий басейн, ресторан, більярд, оренда автомобілів і велосипедів. Сніданки подають за шведською системою, а також організовують спеціальні тури для гостей.

Курорт: Рібейра-Гранде, Азорські острови.

Відстань до аеропорту: 17,2 км.

Відстань до океану: 200 м.

Орієнтовна ціна: 39 992 грн.

(Ціна вказана за двомісний номер зі сніданками на сім днів у липні).

























Відпочинок у Португалії: курорти, пляжі, готелі, як долетіти / 6 фотографий

Як долетіти

Португалія входить до країн Євросоюзу, тому українцям не потрібно відкривати візу. Прямі авіаперельоти здійснюються тільки з Києва до Лісабону та Порту, з інших українських міст можна долетіти з пересадками.

Тож не гайте часу і складайте своє літо з яскравих моментів подорожей. Відмінного відпочинку!

А ще більше корисної інформації про відпустку на морі ви можете знайти у матеріалах нашого спецпроекту.

Фото: pexels.com, pixabay.com, dreamstime.com, booking.com