Ласкаве Адріатичне море, історичні місця і неймовірна природа Хорватії щороку ваблять туристів. Факти ICTV розкажуть про особливості відпочинку в Хорватії 2019: найкращі курорти, переліт, пляжі та ціни на готелі.

Хорватія щороку не залишає туристів байдужими. Відпочинок влітку на березі ласкавого Адріатичного моря, атмосферні міста, історичні пам’ятки, мінеральні джерела, архітектура середньовіччя на фоні сучасних готелів та ресторанів – все це чекає на вас тут. Країна налічує більше тисячі островів, тому знайти локацію для відпочинку не буде проблемою.

Пляжі

Тут понад 130 пляжів як з гальки, так і з піску, усі вони різноманітні: з елементами дикої природи, скелястою місцевістю, камінням та ін. Хорвати турбуються про чистоту моря, тому багато пляжів тут відзначені нагородою Голубий прапор. Більшість з них безкоштовні.

Погода

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Травень +20°С +11°С +18°С Червень +23°С +14°С +21°С Липень +27°С +17°С +22°С Серпень +27°С +17°С +24°С Вересень +23°С +13°С +22°С

Курорти в Хорватії

Найпопулярніші міста для туристів – Дубровник, Макарська, Спліт, Шибеник, Пореч, курорти півострова Істрія та Брач та ін.

Дубровник розташований в регіоні Південна Далмація. Історична частина міста входить до спадщини ЮНЕСКО, тож це місце ідеальне для любителів екскурсій та древньої архітектури. Дубровник можна розпізнати за атмосферними будівлями, які вкриті теракотовим дахом. Більшість пляжів тут зі скелястою місцевістю, покриті галькою.

Пореч – місто на території півострову Істрія. У період пляжного сезону тут багато туристів. Більшість пляжів – у вигляді бетонних платформ, рідше – з галькою. Пореч – ідеальна локація для тих, хто небайдужий до спорту: тут є велодоріжки, тенісні корти, спортивні майданчики, поля для міні-гольфу.

Острів Брач славиться своїми пляжами, тут вони як піщані, так і з галькою. На території ростуть оливкові плантації, виноградні сади, є кафе, бари і навіть свій аеропорт. Тут більш спокійно порівняно з іншими курортами, багато готелів розташовані близько до води.

Спліт – місто з розмаїттям розваг і історичних пам’яток. Пляжі тут переважно з гальки у вигляді бетонних платформ зі скелястими зонами, вхід у море – пологий. У місті багато визначних пам’яток, магазинів, ресторанів, кафе. Тут можна зайнятися дайвінгом, віндсерфінгом та іншими видами активних розваг.

Окрім цього, у Хорватії є багато бальнеологічних курортів з лікувальними грязями, мінеральними водами та термальними джерелами. Ось деякі з них: Опатія, Іванич-Град, Вараждинське-Топлице, Тухельське-Топлице.

Готелі Хорватії

Sun Gardens Dubrovnik

Готель розташований на березі моря, серед найпопулярніших зручностей: спа-центр, спортивна зала, три басейни, тенісний корт, футбольне поле та альпіністська стіна, ресторан, власна пляжна зона. За додаткову оплату можна замовити трансферні послуги до чи від аеропорту.

Курорт: Дубровник.

Відстань до аеропорту: 35 км.

Відстань до пляжу: 0 м.

Орієнтовна ціна: 57 319 грн.

(Ціна вказана за двомісний номер зі сніданками на сім ночей у липні).

























Море в Хорватії: курорти, пляжі, готелі та як долетіти / 6 фотографий

Hotel Molindrio Plava Laguna

Номери оснащені кондиціонерами, телевізорами, міні-барами та сейфами. До послуг гостей два великі басейни, оздоровчий центр, перукарня, майданчики для занять спортом. Для дітей тут є окремий басейн, ігрові зони та розважальні програми з аніматорами.

Курорт: Пореч.

Відстань до аеропорту: 42,5 км.

Відстань до пляжу: 450 м.

Орієнтовна ціна: 38 560 грн.

(Вартість вказана за двомісний номер зі сніданками та вечерями на сім ночей у липні).

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Море в Хорватії: курорти, пляжі, готелі та як долетіти / 6 фотографий

Hotel Sol Umag for Plava Laguna

Протягом дня для гостей організовують різні активні програми. Біля готелю є сервіс з прокату велосипедів. Басейн є як на території, так і в приміщенні, а окрім нього, ще сауна та спа-центр. За автостоянку доведеться платити.

Курорт: Умаг.

Відстань до аеропорту: 42,3 км.

Відстань до пляжу: 500 м.

Орієнтовна ціна: 35 237 грн.

(Вартість вказана за двомісний номер зі сніданками на сім ночей у липні).

























Море в Хорватії: курорти, пляжі, готелі та як долетіти / 6 фотографий

Як долетіти

З України до Хорватії можна дістатися тільки рейсами з пересадками у Варшаві, Амстердамі, Парижі та ін. Прямого сполучення поки немає. Більшість авіаперельотів здійснюються до столиці – Загреба. Можна летіти не тільки з Києва, але й зі Львова, Харкова, Одеси та ін.

Фото: dreamstime.com, booking.com