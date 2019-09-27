Згідно зі статистикою сервісу Farvater.travel, тури в Єгипет впевнено утримують пальму першості серед споживчих уподобань українців.

Подорожчання відпочинку в Туреччині на 20% посилило і без того міцні позиції єгипетських курортів в перевагах українських туристів. Про це заявив CEO туристичного сервісу Farvater.travel Андрій Швець.

За словами керівника сервісу Farvater.travel, споживчі переваги українських туристів йдуть врозріз із загальносвітовими тенденціями. Нещодавно журнал Lonely Planet провів аналіз сервісу Google Trends з метою складання антирейтингу світових курортів, виходячи з показників падіння популярності світових туристичних регіонів в інтернеті.

Єгипет очолив антирейтинг світових курортів з сукупними показниками падіння популярності за 10 років на 84,8%, Туреччина впала на 67,04%, лідером антирейтингу став курорт Шарм-ель-Шейх (-91,47%), що сигналізує про те, що тури і відпочинок у Єгипті вже масштабно приїлися світовому туристу.

А що в Україні?

За словами Андрія Болтага (керівник відділу SEO-просування туристичного сервісу Farvater.travel), український турист дуже далекий від того, щоб охолонути від відпочинку в Єгипті й Туреччині. Істотну роль у такій стабільності споживчих переваг відіграє те, що цінові критерії грають для туристів з України ключову роль, і саме тому тури в Єгипет і Туреччину займають до 65% від загального валу продажів.

Статистика того ж сервісу Google Trends сигналізує про те, що з зими 2010 в Україні почав просаджувати тренд онлайн запитів на відпочинок в Єгипті, але з 2017 року спостерігається плавне зростання споживчих інтересів до відпочинку в Єгипті.

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Туреччина ж відстає від Єгипту, що ймовірно, обумовлюється більш високою вартістю відпочинку в її готелях.

За словами Болтага, сервіс Farvater.travel проводив кілька опитувань серед своєї аудиторії (більше 300 тис. користувачів на місяць), за результатами яких Єгипет незмінно займав пальму першості споживчих переваг.

На це вплинули такі фактори:

доступність цінової пропозиції для українців із середнім достатком і доходами нижче середнього;

перемикання з відпочинку у Криму на тури в Єгипет (немає доступної та мінімально якісної пропозиції морських курортів України);

подорожчання вартості відпочинку в аналогічних готелях Туреччини звично змушує українців голосувати гаманцем на користь відпочинку в Єгипті.

Прогнози на туристичний сезон 2020

Експерти сервісу Farvater.travel прогнозують помірне зростання популярності турів в країни Азії. На їхню думку, український турист буде більш масово відкривати для себе курорти Китаю, Філіппін і Південної Кореї.

Також у зв’язку зі зростанням кількості лоукостів очікується продовження популярності відпочинку в Угорщині (Будапешт) та Чехії (Прага). Експерти виділяють саме ці два міста, бо вони досить бюджетні та доступні для відпочинку українській молоді.

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Ще одним трендом 2019-2020 в сервісі Farvater.travel є зростання попиту на зимові варіанти відпочинку. Причому українські туристи стали розглядати не тільки класичні варіанти зимового відпочинку в Україні та ближньому зарубіжжі, а й все більше цікавляться відпочинком в екзотичних країнах. Українці активно купують тури в Китай, В’єтнам, Філіппіни, Камбоджу та Індії.

Як стверджують експерти Farvater.travel, майбутнє туристичного сезону 2020 залежатиме від низки економічних чинників і дій нової влади, які визначать курс гривні і купівельну спроможність населення.

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