Wizz Air літатиме із Запоріжжя у Польщу, Австрію та Відень.
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air Holdings Plc запускає шість нових маршрутів із Запоріжжя.
Літаки доставлятимуть пасажирів з українського міста у Гданськ, Вроцлав, Краків (усі – Польща), Відень (Австрія) і Вільнюс (Литва).
Усі рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень:
- до Гданська – у понеділок і п’ятницю (з 30 березня);
- до Вроцлава – у середу і неділю (з 29 березня);
- до Будапешта – у четверг і неділю (з 29 березня);
- до Відня – у четверг і неділю (з 29 березня);
- до Кракова – у середу і неділю (з 29 березня);
- до Вільнюса – у понеділок і п’ятницю (з 30 березня).
Вартість квитків – від 569 грн в один бік.
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У компанії також пообіцяли і далі розвивати мережу маршрутів з аеропорту Запоріжжя.
До слова, Wizz Air анонсувала запуск нових рейсів з Будапешта у Львів і Харків.