Wizz Air літатиме із Запоріжжя у Польщу, Австрію та Відень.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air Holdings Plc запускає шість нових маршрутів із Запоріжжя.

Літаки доставлятимуть пасажирів з українського міста у Гданськ, Вроцлав, Краків (усі – Польща), Відень (Австрія) і Вільнюс (Литва).

Усі рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень:

до Гданська – у понеділок і п’ятницю (з 30 березня);

до Вроцлава – у середу і неділю (з 29 березня);

до Будапешта – у четверг і неділю (з 29 березня);

до Відня – у четверг і неділю (з 29 березня);

до Кракова – у середу і неділю (з 29 березня);

до Вільнюса – у понеділок і п’ятницю (з 30 березня).

Вартість квитків – від 569 грн в один бік.

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У компанії також пообіцяли і далі розвивати мережу маршрутів з аеропорту Запоріжжя.

До слова, Wizz Air анонсувала запуск нових рейсів з Будапешта у Львів і Харків.