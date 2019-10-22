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Wizz Air запускає шість маршрутів до Європи із Запоріжжя

Wizz Air літатиме із Запоріжжя у Польщу, Австрію та Відень.

Wizz Air запускає шість маршрутів до Європи із Запоріжжя

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air Holdings Plc запускає шість нових маршрутів із Запоріжжя.

Літаки доставлятимуть пасажирів з українського міста у Гданськ, Вроцлав, Краків (усі – Польща), Відень (Австрія) і Вільнюс (Литва).

Усі рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень:

  • до Гданська – у понеділок і п’ятницю (з 30 березня);
  • до Вроцлава – у середу і неділю (з 29 березня);
  • до Будапешта – у четверг і неділю (з 29 березня);
  • до Відня – у четверг і неділю (з 29 березня);
  • до Кракова – у середу і неділю (з 29 березня);
  • до Вільнюса – у понеділок і п’ятницю (з 30 березня).

Вартість квитків – від 569 грн в один бік.

Читайте: Ручна поклажа Wizz Air: що можна і заборонено брати на борт

У компанії також пообіцяли і далі розвивати мережу маршрутів з аеропорту Запоріжжя.

До слова, Wizz Air анонсувала запуск нових рейсів з Будапешта у Львів і Харків.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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