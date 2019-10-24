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Україна домовилася про безвіз з іще однією країною

У листопаді вступає в силу угода про безвіз між Україною і Співдружністю Домініки.

Україна домовилася про безвіз з іще однією країною

Україна і Співдружність Домініки домовилися про скасування візових вимог для взаємних поїздок громадян.

Безвіз України та Співдружності Домініки вступає у силу 13 листопада, повідомило Міністерство закордонних справ.

Безвізові подорожі можуть бути здійснені громадянами з будь-якою метою в’їзду терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Читайте: Зеленський розраховує на безвіз з Японією

Ще приємна новина, в угоді прописані безкоштовні довгострокові візи для перебування понад 90 днів.

Нагадаємо, Північна Македонія ратифікувала скасування візового режиму з Україною.

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