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Факти / Lifestyle / Подорожі

SkyUp відкрила нові рейси до Греції – напрямки та ціни квитків

Популярна українська авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала продаж квитків у Грецію.

Із найбільших міст України можна буде полетіти на острів Крит, Корфу та Закінф.

Читайте: SkyUp літатиме до Парижа і Ніцци: ціна і графік

Вартість авіаквитків починатиметься від 3 210 грн в один бік з багажем.

Іракліон

Київ

  • з 25.04: субота, неділя;
  • ​з 26.05: вівторок, четвер, п’ятниця, субота, неділя;
  • від 3 286 грн в один бік з багажем.

Львів

  • з 02.05: середа, субота;
  • від 3 259 грн в один бік з багажем.

Запоріжжя

  • з 03.05: неділя;
  • з 28.05­: неділя, четвер;
  • від 3 210 грн в один бік з багажем.

Одеса

  • з 19.05: вівторок;
  • від 3 402 грн в один бік з багажем.

Харків

  • з 02.05: субота;
  • з 27.05: середа, субота;
  • від 3 713 грн в один бік з багажем.

Корфу

Київ

  • з 30.05: субота;
  • від 3 409 грн в один бік з багажем.

Закінф

Київ

  • з 31.05: неділя;
  • від 3 409 грн в один бік з багажем.

Зазначимо, авіакомпанія заснована в 2016 році і почала польоти з травня 2018 року.

Ціни актуальні на момент публікації.

Раніше Факти ICTV писали, що SkyUp відкрила нові рейси до Іспанії з трьох міст.

Джерело: SkyUp Airlines

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