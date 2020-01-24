SkyUp відкрила нові рейси до Греції – напрямки та ціни квитків

Популярна українська авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала продаж квитків у Грецію.

Із найбільших міст України можна буде полетіти на острів Крит, Корфу та Закінф.

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Вартість авіаквитків починатиметься від 3 210 грн в один бік з багажем.

Іракліон

Київ

з 25.04: субота, неділя;

​з 26.05: вівторок, четвер, п’ятниця, субота, неділя;

від 3 286 грн в один бік з багажем.

Львів

з 02.05: середа, субота;

від 3 259 грн в один бік з багажем.

Запоріжжя

з 03.05: неділя;

з 28.05­: неділя, четвер;

від 3 210 грн в один бік з багажем.

Одеса

з 19.05: вівторок;

від 3 402 грн в один бік з багажем.

Харків

з 02.05: субота;

з 27.05: середа, субота;

від 3 713 грн в один бік з багажем.

Корфу

Київ

з 30.05: субота;

від 3 409 грн в один бік з багажем.

Закінф

Київ

з 31.05: неділя;

від 3 409 грн в один бік з багажем.

Зазначимо, авіакомпанія заснована в 2016 році і почала польоти з травня 2018 року.

Ціни актуальні на момент публікації.

Раніше Факти ICTV писали, що SkyUp відкрила нові рейси до Іспанії з трьох міст.

Джерело: SkyUp Airlines