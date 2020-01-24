SkyUp відкрила нові рейси до Греції – напрямки та ціни квитків

Популярна українська авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала продаж квитків у Грецію.
Із найбільших міст України можна буде полетіти на острів Крит, Корфу та Закінф.
Читайте: SkyUp літатиме до Парижа і Ніцци: ціна і графік
Вартість авіаквитків починатиметься від 3 210 грн в один бік з багажем.
Іракліон
Київ
- з 25.04: субота, неділя;
- з 26.05: вівторок, четвер, п’ятниця, субота, неділя;
- від 3 286 грн в один бік з багажем.
Львів
- з 02.05: середа, субота;
- від 3 259 грн в один бік з багажем.
Запоріжжя
- з 03.05: неділя;
- з 28.05: неділя, четвер;
- від 3 210 грн в один бік з багажем.
Одеса
- з 19.05: вівторок;
- від 3 402 грн в один бік з багажем.
Харків
- з 02.05: субота;
- з 27.05: середа, субота;
- від 3 713 грн в один бік з багажем.
Корфу
Київ
- з 30.05: субота;
- від 3 409 грн в один бік з багажем.
Закінф
Київ
- з 31.05: неділя;
- від 3 409 грн в один бік з багажем.
Зазначимо, авіакомпанія заснована в 2016 році і почала польоти з травня 2018 року.
Ціни актуальні на момент публікації.
Раніше Факти ICTV писали, що SkyUp відкрила нові рейси до Іспанії з трьох міст.
Джерело: SkyUp Airlines