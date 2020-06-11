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Факти / Lifestyle / Подорожі

BlaBlaCar повернув автобуси і оголосив про нові заходи безпеки

Сервіс пошуку попутників BlaBlaCar додав функцію “тільки одна людина на задньому сидінні”.

Тепер під час бронювання поїздки можна обрати водія, який їхатиме тільки з одним пасажиром заради дотримання соціальної дистанції.

Також BlaBlaCar під час публікації або бронювання поїздки нагадуватиме усім користувачам про обмежувальні заходи під час подорожей.

Крім того, сервіс відкрив бронювання автобусних поїздок.

Читайте: BlaBlaCar обмежив кількість пасажирів до трьох через карантин

Нові правила безпеки в поїздах

Нові заходи безпеки у зв’язку з коронавірусом запрацювали і під час поїздок на поїздах.

У вагони тепер не пустять людей без захисних масок. Рекомендується мати медичні рукавички і пройти температурний контроль.

Регулярна дезінфекція стосуватиметься не тільки провідників, але й пасажирів. Останніх просять обробляти антисептиком руки і не залишати купе без необхідності.

Продаж напоїв і кондитерських виробів у вагонах поки також під забороною.

Фото: Dreamstime

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