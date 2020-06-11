BlaBlaCar повернув автобуси і оголосив про нові заходи безпеки

Сервіс пошуку попутників BlaBlaCar додав функцію “тільки одна людина на задньому сидінні”.

Тепер під час бронювання поїздки можна обрати водія, який їхатиме тільки з одним пасажиром заради дотримання соціальної дистанції.

Також BlaBlaCar під час публікації або бронювання поїздки нагадуватиме усім користувачам про обмежувальні заходи під час подорожей.

Крім того, сервіс відкрив бронювання автобусних поїздок.

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Нові правила безпеки в поїздах

Нові заходи безпеки у зв’язку з коронавірусом запрацювали і під час поїздок на поїздах.

У вагони тепер не пустять людей без захисних масок. Рекомендується мати медичні рукавички і пройти температурний контроль.

Регулярна дезінфекція стосуватиметься не тільки провідників, але й пасажирів. Останніх просять обробляти антисептиком руки і не залишати купе без необхідності.

Продаж напоїв і кондитерських виробів у вагонах поки також під забороною.