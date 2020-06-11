Влада Єгипту вирішила 1 липня відновити міжнародне авіасполучення і дозволити в’їжджати іноземним туристам.

У рамках відновлення в’їзного туризму курорти Хургада і Шарм-ель-Шейх оголошено “чистою від Covid-19” зоною.

Що зміниться для туристів на кордоні

В аеропорту, з якого вилітатиме турист, він мусить буде заповнити документ, в якому підтверджується, що:

він не був інфікований коронавірусом;

не контактував із хворим коронавірусом;

за 14 днів до вильоту не відчував жодних симптомів вірусу.

Туристам із країн, у яких було зафіксовано епідемію коронавірусу, потрібно надати довідку про негативний результат тесту, який було зроблено не більше ніж за 48 годин до вильоту.

Особам без довідки тест зроблять в аеропорту, але до отримання результату (приблизно через 4 години) залишати будівлю буде заборонено.

Що буде, якщо турист інфікується коронавірусом у Єгипті

Лікування туристів від коронавірусу, якщо вони інфікуються на території країни, відбуватиметься за кошти з державного фонду боротьби з Covid-19.

Влада Єгипту запевняє, що хворим нададуть безкоштовно усі ліки та необхідне лікування.

Водночас туристам рекомендується утриматися від вживання їжі або напоїв за межами готелів чи ресторанів, які мають сертифікат безпеки.

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Готелі Єгипту без шведського столу

Готелі єгипетських курортів Хургада і Шарм-ель-Шейх відкрили ще15 травня, але спочатку тільки для громадян Єгипту.

Готелям заборонили проводити масові заходи, в тому числі весілля. Також закриті джакузі, спа-центри, сауни і лазні.

У ресторанах задля дотримання соціальної дистанції не накривають шведський стіл, заборонені кальяни.